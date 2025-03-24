ترامب قد يفرض رسوما جمركية جديدة محدودة (مسؤول)

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يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية في الثاني من نيسان/أبريل قد تكون محدودة أكثر مما هو متوقع، على ما قال مسؤول في البيت الأبيض، ما من شأنه أن يطمئن الشركات والمستثمرين.

أطلق ترامب على ذلك التاريخ “يوم التحرير” لأكبر اقتصاد في العالم متعهدا أن تطال الرسوم الأصدقاء والخصوم في مسعى لتصحيح ممارسات يعتبرها غير منصفة.

وإلى جانب الرسوم المتبادلة، أشار الرئيس سابقا إلى أنه سيفرض في اليوم نفسه رسوما جمركية على قطاعات محددة مثل السيارات والأدوية وأشباه الموصلات. لكن الخطة النهائية قد تكون أضيق نطاقًا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إن الرسوم الجمركية على قطاعات محددة “قد تُفرض أو لا تُفرض في الثاني من نيسان/أبريل”، مضيفا أن الأمر ما زال غير واضح.

لكنه أضاف أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستُفرض.

توازيا ارتفعت الأسهم الأميركية عند افتتاح تعاملات الاثنين لتعكس جزئيا التراجع الأخير بعد إعلان البيت الأبيض.

وتعهد البيت الأبيض فرض “رسوم جمركية كبيرة” في الثاني من نيسان/أبريل، في تصعيد كبير لحرب ترامب التجارية. وقال إن الولايات المتحدة “تعرضت للخداع من جميع دول العالم”.

الأسبوع الماضي صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت لماريا بارتيرومو من قناة فوكس بيزنس أن واشنطن ستتواصل مع شركائها التجاريين لتوضيح مستويات الرسوم والحواجز غير الجمركية.

وأضاف بيسنت أنه إذا أوقفت الدول ممارساتها، فقد تتمكن من تجنب “جدار الرسوم”.

وفي المقابلة نفسها، أشار بيسنت إلى أن الرسوم ستركز على حوالي 15 بالمئة من الدول التي تعاني من اختلالات تجارية مع الولايات المتحدة وسماها الدول “الخمس عشرة القذرة”.

بيس/غد/ص ك