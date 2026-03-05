The Swiss voice in the world since 1935
ترامب لرويترز: أمريكا ستلعب دورا في اختيار الزعيم الإيراني المقبل

واشنطن 5 مارس آذار آذَار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز في مقابلة عبر الهاتف اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستلعب دورا في اختيار الزعيم الإيراني المقبل.

وأضاف ترامب أن عملية اختيار الزعيم الجديد لا تزال في مراحلها الأولى، لكن مجتبى بن آية الله علي خامنئي خيار مستبعد.

ومضى قائلا “نريد أن نشارك في عملية اختيار الشخص الذي سيقود إيران نحو المستقبل”.

وأوضح “لسنا مضطرين للعودة كل خمس سنوات ونكرر هذا الأمر… (نريد شخصا) يكون عظيما بالنسبة للشعب، وعظيما بالنسبة للبلاد”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

