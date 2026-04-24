ترامب لرويترز: إيران ستقدم عرضا يهدف لتلبية المطالب الأمريكية

واشنطن 24 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز اليوم الجمعة إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأمريكية، وذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى استئناف المحادثات في باكستان.

وأضاف ترامب في مقابلة عبر الهاتف “سيقدمون عرضا وسنرى ما سيحدث”، مشيرا إلى أنه لا يعرف بعد ماهية هذا العرض.

وعندما سُئل عن الطرف الذي تتفاوض معه الولايات المتحدة، قال ترامب “لا أريد أن أقول ذلك، لكننا نتعامل مع الأشخاص الذين يتولون المسؤولية الآن.”

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم الجمعة إن ترامب يعتزم إيفاد المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام اباد، وإن من المقرر أن يغادر المبعوثان صباح غد السبت.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن من المتوقع أن يصل عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام اباد اليوم لبحث مقترحات تتعلق باستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة.

(إعداد علي خفاجي ومحمد عطية للنشرة العربية)