ترامب لرويترز عن هجمات إسرائيل على إيران: “كنا على علم بكل شيء”

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من ستيف هولاند

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز في مقابلة عبر الهاتف يوم الجمعة إنه وفريقه كانوا على علم بكل شيء عن خطة إسرائيل لمهاجمة إيران، وإنه قدم لطهران تحذيرا واضحا بضرورة إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأضاف “كنا على علم بكل شيء، وحاولت جاهدا إنقاذ إيران من الإذلال والموت. حاولت جاهدا إنقاذهم لأنني كنت أود أن ننجح في التوصل إلى اتفاق”.

وتابع “لا يزال بإمكانهم إبرام اتفاق، لم يفت الأوان بعد”.

وضغط ترامب مرارا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرجاء هجوم إسرائيلي لمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت على الرغم من أنه هدد بنفسه بقصف إيران إذا فشلت المحادثات النووية.

وقال ترامب إنه أمهل الإيرانيين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق، “واليوم مضى 61 يوما”. ورفضت إيران إصرار الولايات المتحدة على التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وقال “كنا نعرف كل شيء تقريبا… كنا على دراية بما فيه الكفاية لأن نمهل إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق، واليوم هو الحادي والستون، صحيح؟ لذا، كما تعلمون، كنا نعرف كل شيء”.

وقال ترامب إن من غير الواضح ما إذا كانت إيران لا تزال تمتلك برنامجا نوويا بعد الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف “لا أحد يعلم. كانت ضربة مدمرة للغاية”.

وذكرت إسرائيل أنها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية ما حذرت من أنها ستكون عملية طويلة الأمد لمنع طهران من تصنيع سلاح نووي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لا يزال لديها محادثات نووية مزمعة مع إيران يوم الأحد، لكنه غير متأكد مما إذا كانت ستجرى هذه المحادثات. وقال إن الأوان لم يفت بعد أمام توصل إيران إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وفدا إيرانيا في سلطنة عمان يوم الأحد، لكن الهجمات الإسرائيلية أثارت شكوكا حول إمكان عقد الجلسة.

وقال ترامب عن محادثات الولايات المتحدة وإيران “لم تنته… لدينا اجتماع معهم يوم الأحد. الآن، لست متأكدا مما إذا كان هذا الاجتماع سينعقد، ولكن لدينا اجتماعا معهم يوم الأحد”.

وكان ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي في كامب ديفيد ليلة الأحد لإجراء ما قال إنها مناقشات شملت إيران، وتحدث مع نتنياهو يوم الاثنين حول إيران.

وقال ترامب إنه لا يشعر بالقلق من اندلاع حرب في الشرق الأوسط نتيجة للهجمات الإسرائيلية، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية المضادة، أجاب ترامب بأنه يدعم إسرائيل.

وقال “نحن قريبون جدا من إسرائيل. نحن حليفهم الأول إلى حد بعيد”.

وأضاف “سنرى ما سيحدث”.