ترامب لشبكة فوكس نيوز: نجحنا في حل مشكلة “هائلة” بالتعاون مع سوريا

27 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه ووزير الخارجية ماركو روبيو “حلا مشكلة هائلة بالتعاون مع سوريا”، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتأتي تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال مقابلة على شبكة (فوكس نيوز)، بعد ساعات من تحدثه مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتبذل واشنطن جهودا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وكانت حليف واشنطن الأبرز في سوريا، والشرع الذي أصبح الآن شريكها المفضل.

