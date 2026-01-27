The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب لشبكة فوكس نيوز: نجحنا في حل مشكلة “هائلة” بالتعاون مع سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

27 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه ووزير الخارجية ماركو روبيو “حلا مشكلة هائلة بالتعاون مع سوريا”، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتأتي تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال مقابلة على شبكة (فوكس نيوز)، بعد ساعات من تحدثه مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتبذل واشنطن جهودا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وكانت حليف واشنطن الأبرز في سوريا، والشرع الذي أصبح الآن شريكها المفضل.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية