ترامب لقناة إسرائيلية: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات ” صارمة جدا”

10 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إن واشنطن ستضطر إلى اتخاذ “إجراءات صارمة جدا” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

ونقلت القناة عنه قوله في مقابلة نُشرت اليوم الثلاثاء “إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيتعين علينا القيام بشيء صارم جد”.

وذكر موقع أكسيوس والقناة 12 أن ترامب قال إنه يدرس إرسال حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة.

(تغطية صحفية جيداء طه ورامي أيوب ورايان جونز – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )