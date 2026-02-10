The Swiss voice in the world since 1935
ترامب لقناة إسرائيلية: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات ” صارمة جدا”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

10 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إن واشنطن ستضطر إلى اتخاذ “إجراءات صارمة جدا” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

ونقلت القناة عنه قوله في مقابلة نُشرت اليوم الثلاثاء “إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيتعين علينا القيام بشيء صارم جد”.

وذكر موقع أكسيوس والقناة 12 أن ترامب قال إنه يدرس إرسال حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة.

(تغطية صحفية جيداء طه ورامي أيوب ورايان جونز – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

