ترامب لقناة فوكس نيوز: مقتل 48 من القادة في الهجمات على إيران

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن أول مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة (فوكس نيوز) اليوم الأحد إن 48 من القادة قُتلوا في الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. ونُقل عنه قوله “الأمور تمضي قدما. إنها تمضي قدما بسرعة. كان الأمر على هذا النحو منذ 47 عاما… إنها تمضي قدما بسرعة. لا أحد يستطيع تصديق النجاح الذي نحققه، 48 قائدا رحلوا دفعة واحدة. وهي تمضي قدما بسرعة”.

ونشرت جاكي هاينريك مقدمة برنامج (ذا صنداي بريفنج) على قناة فوكس نيوز المقابلة مع ترامب على منصة إكس.

(إعداد محمد أيسم وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )