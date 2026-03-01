ترامب لمجلة أتلانتيك: قادة إيران يريدون التفاوض

واشنطن أول مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع مجلة أتلانتيك اليوم الأحد إن قيادة إيران الجديدة تريد التحدث معه وإنه وافق على ذلك.

وذكر ترامب خلال المقابلة التي جرت في منتجعه في ولاية فلوريدا “يريدون التحدث، ووافقت على التحدث، لذا سأتحدث معهم. كان ينبغي لهم فعل ذلك في وقت أبكر. كان ينبغي لهم تقديم ما كان عمليا وسهلا في وقت أبكر. انتظروا وقتا طويلا”.

ولم يحدد ترامب مع من سيتحدث أو يقل ما إذا كانت المحادثات ستجري اليوم أو غدا الاثنين.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مجلس قيادة يتألف منه ومن رئيس السلطة القضائية وعضو في مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بالنفوذ تولوا مؤقتا مهام الزعيم الأعلى عقب مقتل آية الله علي خامنئي.

وذكر ترامب أن بعض المنخرطين في أحدث المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يعودوا أحياء.

ونُقل عن ترامب قوله خلال المقابلة مع مايكل شيرر الكاتب في مجلة أتلانتيك “رحل معظمهم. بعض من كنا نتعامل معهم رحلوا، لأن ذلك كان كبيرا، كانت ضربة كبرى… كان ينبغي لهم فعل ذلك في وقت أبكر يا مايكل. كان بوسعهم إبرام اتفاق. كان ينبغي لهم فعل ذلك في وقت أبكر”.

