ترامب لن يفرض رسوما جمركية على بريطانيا في الوقت الحالي

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اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إلى أنه لن يفرض رسوما جمركية على بريطانيا على الفور، كما اقترح أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على استعداد لفرض رسوم مثل تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين.

شن ترامب حربا تجارية كاملة على أساس أنه يريد من الدول المستهدفة، وهم الشركاء التجاريين الثلاثة الرئيسيون لواشنطن، أن تفعل المزيد لوقف تدفق المهاجرين والمخدرات غير المشروعة إلى البلاد.

وأكد الرئيس الأميركي “سنرى ما سيحدث. قد يحدث (مع بريطانيا)… لكنه سيحدث بالتأكيد مع الاتحاد الأوروبي. أستطيع أن أخبرك بذلك، لأنهم استغلونا حقا – كما تعلمون، لدينا عجز يزيد عن 300 مليار دولار”.

وتابع “لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية. إنهم لا يأخذون أي شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء من ملايين السيارات، وكميات هائلة من الغذاء والمنتجات الزراعية. لذا فإن المملكة المتحدة تتجاوز الحدود، وسنرى مع المملكة المتحدة، لكن الاتحاد الأوروبي تجاوز الحدود حقا”.

لكن ترامب أبقى على احتمال التوصل إلى تسوية مع لندن، قائلا “أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل”.

وأشار “كان رئيس الوزراء (كير) ستارمر لطيفا للغاية. لقد عقدنا اجتماعين، وأجرينا العديد من المكالمات الهاتفية، ونحن نتفق بشكل جيد جدا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق التوازن (في تجارتنا) أم لا”.

غو/شي/ص ك