ترامب لوول ستريت جورنال: أمهلنا إيران حتى مساء الثلاثاء لفتح مضيق هرمز

5 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة أجراها مع صحيفة (وول ستريت جورنال) ونُشرت اليوم الأحد إن المهلة التي حددها لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجه هجمات على البنى التحتية الحيوية تنتهي مساء الثلاثاء.

وذكر ترامب للصحيفة “إذا لم يفعلوا شيئا بحلول مساء الثلاثاء، فلن تكون لديهم أي محطات طاقة ولن تكون لديهم أي جسور قائمة”.

وقال ترامب لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي دون ذكر إيران أو أي تفاصيل أخرى “الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة!”. ولم يتسن التواصل مع ممثلي البيت الأبيض بعد للتعليق على المنشور.

وحذر ترامب في وقت سابق من اليوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن إيران ستواجه هجمات على البنى التحتية إذا لم تفتح المضيق بحلول يوم الثلاثاء، لكنه لم يحدد وقتا.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)