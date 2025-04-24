ترامب منتقدا بوتين بعد ضربات واسعة على أوكرانيا: “توقف!”

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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي الخميس، متوجّها إليه بكلمتي “فلاديمير، توقّف!”، بعد ضربات جديدة أودت ب12 شخصا على الأقل وأسفرت عن إصابة حوالى مئة في كييف.

واستهدفت سلسلة الهجمات التي شنّتها روسيا ليل الأربعاء الخميس، بواسطة 70 صاروخا و145 مسيّرة بحسب السلطات الأوكرانية، ست مناطق أوكرانية وعدّة مدن، من بينها العاصمة كييف حيث أفاد شهود بمشاهد خراب لمبانٍ ينخرها الرصاص وجثث منتشرة في شوارع حيّ سكني.

ويتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا في العاصمة إثر هذا الهجوم الذي يعدّ الأعنف منذ أشهر، مع رفع الأنقاض. وأفادت أحدث حصيلة صادرة عن خدمة الإسعاف بسقوط 90 جريحا.

وقالت المحامية أولينا دافيديوك (33 عاما) لوكالة فرانس برس في كييف إنها “استيقظت على وقع انفجار” قبل أن تهرع إلى ملجأ. وأضافت “روسيا تريد تدميرنا”، مؤكدة أنها تشعر بأنها “محظوظة” لأنها لا تزال على قيد الحياة.

وندّدت لندن بـ”حمام دم ارتكبه بوتين” و”مشاهد صادمة” رأى فيها الاتحاد الأوروبي دليلا على أن الكرملين هو “العائق الأكبر في وجه السلام”. واضطر الرئيس الأوكراني من جهته إلى اختصار زيارة كان يجريها إلى جنوب إفريقيا بسبب الضربات الأخيرة.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “فلاديمير، توقّف!”، مؤكّدا استياءه من سلسلة الضربات هذه “بتوقيتها غير المناسب جدّا”.

فقد أتت الضربات الجديدة بالصواريخ والمسيّرات المتفجّرة في لحظة حرجة لمسار المفاوضات الذي أطلقه دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي شنّتها موسكو في شباط/فبراير 2022 وأودت بعشرات الآلاف على الأقلّ من الجهتين.

وألغيت مفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وفرنسا وبريطانيا كانت مقرّرة على مستوى الوزراء الأربعاء في لندن في اللحظة الأخيرة، بعد تداول الصحافة معلومات تفيد بمباحثات روسية أميركية بشأن الاعتراف بشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إلى أراضيها بقرار أحادي في 2014 كإقليم روسي.

– الكرملين متفق “تماما” مع ترامب –

وقال الرئيس الأوكراني الثلاثاء “لا مجال للمناقشة (…) هذه أرضنا”.

والأربعاء، حمل دونالد ترامب بعنف على زيلينسكي متهما إياه بالإدلاء بتصريحات “تحريضية” حول القرم، في حين أن اتفاقا مع روسيا بات “قريبا جدا” على ما قال.

وحذّر الرئيس الجمهوري من أن رفض كييف القبول بالشروط الأميركية لإنهاء الحرب لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد “المجازر” في ساحات القتال.

وكتب ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال أن كييف “خسرت” شبه جزيرة القرم قبل سنوات ولن تتمكن من استعادتها.

والخميس، قال الكرملين إنه متفق “تماما” مع ترامب في هذا الخصوص.

وتطرّق الرئيس الأوكراني إلى هذه المسألة مجدّدا الخميس قبل مغادرة بريتوريا على عجل. وقال في مؤتمر صحافي “نحن نفعل كل ما يقترحه شركاؤنا، باستثناء ما يتعارض مع تشريعاتنا ودستورنا” بشأن وحدة أراضي البلد، بما فيها شبه جزيرة القرم، مطالبا في المقابل بـ”مزيد من الضغط على روسيا”.

وحظيت كييف بدعم الاتحاد الأوروبي. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن التكتّل لن يعترف يوما بشبه الجزيرة على أنها روسية، مؤكّدة أن “القرم هي أوكرانيا”.

وانضمّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأصوات الرافضة للاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، وقال “هناك وضع بحكم الأمر الواقع”، لكن “هل ينبغي بسبب ذلك الاعتراف بأحقيّته؟ كلا”، مشيرا إلى أن وضع شبه الجزيرة ليس مطروحا “الآن على الأقلّ. وليس علينا أن نقوم بذلك”.

وصرّح الرئيس الفرنسي على هامش زيارة دولة إلى مدغشقر أن “غضب الأميركيين ينبغي ألا يصبّ سوى على شخص واحد هو الرئيس بوتين”، معتبرا أنه يجدر بالرئيس الروسي التوقّف عن “الكذب” حين يدعي السعي إلى السلام.

– “أمر فظيع” –

صباح الخميس في كييف، كان المسعفون يعالجون امرأة وجهها مضرج بالدماء تحمل بين ذراعيها كلبا يرتجف خوفا، في حين كانت أخرى مصدومة تضع يديها على فمها وآخرون يبكون أمواتهم المطروحين أرضا.

وروت آنا بالاموت (36 عاما) أنها أمضت ليلة “مرعبة” مع طفليها اللذين تنقّلت بهما وسط “موجات” الانفجارات للوصول إلى ملجأ.

وقالت لوكالة فرانس برس “كان الناس يركضون، مضرجين بالدماء ويصرخون. كان هناك أطفال. وكان الأمر فظيعا”.

وتتالت الانفجارات التي دوّت في سماء كييف ليلا، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن القوّات المسلّحة الروسية “نفّذت هجوما واسعا بأسلحة دقيقة بعيدة المدى” استهدف عدّة شركات على صلة بالمجمّع العسكري الصناعي الأوكراني.

بور/م ن/ب ق