ترامب وبوتين يبحثان ملف حرب أوكرانيا الثلاثاء

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يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ملف الحرب الأوكرانية الثلاثاء، بينما أكد سيد البيت الأبيض بأن المحادثات جارية بالفعل بشأن “تقاسم أصول معيّنة” بين طرفي النزاع.

عبّر مسؤولون أميركيون عن تفاؤلهم الأحد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا في غضون أسابيع بعدما اقترحت واشنطن وقف القتال في الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات بعد محادثات في السعودية، وهو أمر وافقت عليه كييف.

وأفاد ترامب من على متن الطائرة الرئاسية “أعتقد بأننا سنتحدث عن الأراضي.. سنتحدث عن محطات الطاقة”.

وتابع “أعتقد بأن الطرفين ناقشا جزءا كبيرا من هذه الأمور، أوكرانيا وروسيا. نناقش ذلك بالفعل، تقاسم أصول معيّنة”.

تضغط واشنطن والحلفاء الأوروبيون لكييف على موسكو للقبول بوقف القتال، لكن بوتين لم يقدم ردا واضحا، معددا بدلا من ذلك سلسلة شروط بينما، ومؤكدا وجود أسئلة “جدية” بشأن المقترح.

وأفاد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الذي اجتمع عدة ساعات مع بوتين، شبكة “سي إن إن” عن اعتقاده بأن “الرئيسين سيجريان محادثات جيدا جدا وإيجابية هذا الأسبوع”.

وأضاف بأن ترامب “يتوقع حقا بأن يتم التوصل إلى اتفاق من نوع ما في الأسابيع المقبلة، ربما، وأعتقد بأن الحال كذلك”.

أكد الكرملين الإثنين أن الرئيس بوتين سيتحدث هاتفيا مع نظيره ترامب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين “هذا ما سيحصل. ثمة محادثة تم الاعداد لها الثلاثاء”، من دون أن يحدد المسائل التي من المقرر بحثها.

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الكرملين بأنه لا يرغب بإنهاء الحرب. وحذّر من أن موسكو تريد أولا “تحسين وضعها في ميدان المعركة” قبل الموافقة على أي وقف لإطلاق النار.

– محادثات روبيو ولافروف –

أشارت موسكو في وقت سابق إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعا نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث “الجوانب الملموسة لتطبيق التفاهمات” خلال مباحثات أميركية-روسية في السعودية الشهر الماضي.

وكان اجتماع الرياض في شباط/فبراير أول اجتماع عالي المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ أطلقت موسكو الغزو في شباط/فبراير 2022.

وقالت الخارجية الروسية إن “سيرغي لافروف وماركو روبيو اتفقا على الإبقاء على التواصل” من دون أن تأتي على ذكر مقترح وقف إطلاق النار الأميركي.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس السبت بأن الوزيرين “ناقشا الخطوات المقبلة” بشأن أوكرانيا و”اتفقا على مواصلة العمل باتّجاه إعادة التواصل بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وجاء الاتصال بين لافروف وروبيو بعد ساعات على استضافة المملكة المتحدة قمة عبر الإنترنت لبحث حرب أوكرانيا، اتّهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلالها بوتين بـ”المماطلة” بشأن وقف إطلاق النار.

وقال ستارمر إن صدور “+نعم ولكن+ عن روسيا هو أمر غير جيد بما فيه الكفاية”، داعيا إلى وقف “الهجمات الهمجية على أوكرانيا بالكامل”.

وأطلقت القوات الأوكرانية هجوما بالمسيرات على روسيا خلال الليل أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة للنفط، بحسب ما أفادت السلطات المحلية الاثنين، في وقت أطلقت موسكو عشرات المسيرات باتّجاه أوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي في منطقة أستراخان في جنوب روسيا إيغور بابوشكين إنه تم إجلاء موظفي مجمع “الوقود والطاقة” قبل الهجوم الذي أدى إلى اندلاع حريق كبير، متحدثا عن إصابة شخص بجروح.

في الأثناء، أكد سلاح الجو الأوكراني إسقاط 90 من نحو 174 مسيرة أطلقتها موسكو باتجاه أوكرانيا، بما فيها مسيرات إيرانية التصميم من طراز “شاهد”.

وقال حاكم منطقة أوديسا الجنوبية أوليغ كيبر بأن الطاقة انقطعت عن نحو 500 شخص جراء الهجوم الروسي وأصيب شخص بجروح أيضا.

– “إجبار بوتين” على السلام –

وفي رد فعله على وقف إطلاق النار في وقت سابق هذا الأسبوع، قال بوتين إن المبادرة ستصب بشكل أساسي في مصلحة أوكرانيا في وقت “تتقدّم” القوات الروسية في عدة مناطق. وطرح “أسئلة جديّة” بشأن المبادرة.

جاء المقترح في وقت تحقق روسيا التي تحتل أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا، تقدما في بعض المناطق على الجبهة.

ونجحت في دفع القوات الأوكرانية للانسحاب من أجزاء من منطقة كورسك التابعة لها في وقت تأمل كييف بالسيطرة على مناطق روسية على أمل استخدامها كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية.

وقال بوتين إنه أراد مناقشة مخاوف موسكو مع ترامب في اتصال هاتفي.

وفي وقت متأخر الأحد، قال زيلينسكي إنه تحدّث مع رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني.

وأضاف “طرح رئيس الوزراء النقاط الصحيحة بشأن الكيفية التي يتعين علينا من خلالها تكثيف الضغط على موسكو”.

وتابع “الأسطول الشبح والقطاع المصرفي. علينا فرض عقوبات شاملة على كل ما يوفّر التمويل لحرب روسيا. وفقط حينها، سيكون بإمكاننا إجبار بوتين على الدخول في سلام عادل ودائم”.

ويزور كارني فرنسا الاثنين لعقد محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستتطرق إلى حرب أوكرانيا، قبل أن يتوجه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وتتولى كندا رئاسة بلدان مجموعة السبع هذا العام.

وأعلن زيلينسكي الأحد إقالة رئيس أركان الجيش أناتولي بارغيليفيتش من منصبه وتعيين أندرييه غناتوف مكانه، وأوكِلت إليه مهمة زيادة الكفاءة في القوات المسلحة.

بور/لين/كام