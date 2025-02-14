ترامب ومودي يُظهران تقاربهما ويعلنان عن مفاوضات تجارية

afp_tickers

6دقائق

أظهر دونالد ترامب وناريندرا مودي تقاربهما الخميس في البيت الأبيض، في وقت يسعى رئيس الوزراء الهندي الى تجنيب بلاده هجمات واشنطن التجارية بعد علاقة الصداقة الوثيقة مع ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مودي أنّهما اتّفقا على بدء محادثات لمعالجة “التفاوتات المزمنة” في الميزان التجاري بين البلدين.

وقال ترامب “سنبدأ مفاوضات لمعالجة التفاوتات المزمنة التي كانت تنبغي معالجتها على مدى السنوات الأربع الماضية”.

وأشار الرئيس الأميركي الى أنّ واشنطن ستبيع نيودلهي مقاتلات من طراز إف-35، لتصبح بذلك الهند واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه الطائرات الخفيّة الفائقة التطوّر.

وأوضح ترامب “بدءا من هذا العام، سنزيد المبيعات العسكرية للهند بمليارات الدولارات. كما أنّنا نمهّد الطريق أمام تزويد الهند، في نهاية المطاف، بمقاتلات شبح من طراز إف-35”.

من جهته أعلن مودي أنّ بلاده تسعى للتوصّل “قريبا جدا” إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يكون “مفيدا لكلا الطرفين”.

وقال مودي “من أجل ضمان أمن الطاقة في الهند، سنركّز على التجارة في النفط والغاز. الاستثمار في البنى التحتية للطاقة سيزداد كذلك في مجال الطاقة النووية”، مشيرا إلى أنّه يريد التوصّل إلى هذه الاتفاقية “قريبا جدا”.

وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى الخميس للصحافيين أن الزعيمين يتمتعان “بعلاقة دافئة بطبيعتها”.

وأشار إلى أن البلدين “يتجهان نحو توقيع شراكة دفاعية جديدة”، كما لفت إلى “مناقشات حول طلبيات عسكرية جديدة” وحول مشتريات الهند من الطاقة من الولايات المتحدة، بهدف تقليص العجز التجاري الأميركي، من دون الخوض في تفاصيل الإعلانات المتوقعة.

والتقى مودي الملياردير ايلون ماسك الذي يتعرض لانتقادات شديدة بعدما جعل منه ترامب ذراعه اليمنى لوضع حد للبيروقراطية الفدرالية وتقليص النفقات.

وكتب رئيس الوزراء الهندي على منصة اكس “لقائي مع ايلون ماسك في العاصمة واشنطن كان ممتازا”، مرفقا منشوره بصور من الاجتماع تظهر الرجلين يتصافحان.

وأضاف “ناقشنا مواضيع مختلفة (…) مثل الفضاء والتكنولوجيا والتحديث. تحدثت عن جهود الهند على صعيد الإصلاح”.

كذلك، التقى مودي مايك والتز مستشار الأمن القومي الأميركي لبحث “الدفاع والتكنولوجيا والامن”، وفق منشور آخر على اكس.

في منشور على منصة إكس في 20 كانون الثاني/يناير، يوم تنصيب دونالد ترامب، قال مودي إنه “يتطلع” إلى “العمل بشكل وثيق مجددا” مع الرئيس الجديد.

ولم يذكر الملياردير الجمهوري العملاق الهندي إلا نادرا منذ توليه منصبه، لكن زيارة مودي تأتي مع تلويحه بسلاح الرسوم الجمركية، مستهدفا الدول الحليفة وكذلك الصين، لتقليص العجز التجاري.

سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 45,6 مليار دولار مع الهند عام 2024، بزيادة مقارنة بعام 2023، وفقا للحكومة الأميركية.

– تعزيز “التحالف الرباعي” –

ويبدو أن التجارة والرسوم الجمركية والعلاقات مع روسيا والهجرة تشكل مصادر محتملة للتوترات الثنائية بين واشنطن ونيودلهي.

لكن الهند قطعت بالفعل تعهدات في مسعى لإظهار حسن النية.

على سبيل المثال، وافقت نيودلهي على قبول 110 مهاجرين صدرت بحقهم قرارات ترحيل على متن طائرة عسكرية أميركية.

وقالت ليزا كيرتس، من مركز الأمن الأميركي الجديد والمسؤولة السابقة عن شؤون جنوب آسيا في مجلس الأمن القومي خلال ولاية ترامب الأولى، إن الهند “اتخذت بالفعل خطوات إيجابية لرسم مسار إيجابي… وتجنب غضب ترامب”.

ناقش الزعيمان أيضا تعزيز “التحالف الرباعي” الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي يضم كذلك اليابان وأستراليا. ومن المقرر أن تستضيف الهند في وقت لاحق هذا العام زعماء المجموعة التي ينظر إليها باعتبارها ثقلا موازنا للنشاط العسكري الصيني المتنامي.

كانت آخر زيارة لمودي للولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2023، حين استقبله الرئيس جو بايدن بحفاوة.

وكان مودي قد وافق على المشاركة في مؤتمر صحافي مشترك وأجاب، وقد بدا ممتعضا، على سؤال وجهته له صحافية حول الأقليات الدينية في الهند.

– “رومانسية أخوية” –

بالإشادات العلنية والعناق، أظهر مودي وترامب صداقتهما خلال الولاية الأولى للملياردير الأميركي في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021.

وتحدثت الصحافة الأميركية آنذاك عن “رومانسية أخوية” بين الزعيمين.

وكان الزعيم الهندي قد استضاف ترامب الذي بدا مسرورا بشكل واضح خلال زيارته الرسمية عام 2020 والتي شارك خلالها في تجمع كبير في ولاية غوجارات، مسقط رأس مودي.

ورد ترامب الجميل من خلال تنظيم حدث مماثل في هيوستن بولاية تكساس.

وقال الرئيس الأميركي في مكالمة هاتفية أجراها مؤخرا مع رئيس الوزراء الهندي، إن “من المهم أن تزيد الهند مشترياتها من المعدات العسكرية الأميركية”.

لب-اور/ح س/ب ق-جص