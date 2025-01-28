ترامب يأمر بإنشاء نظام “قبة حديدية” أميركي للدفاع الصاروخي

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وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أمرا تنفيذيا للتخطيط لنظام دفاع صاروخي للولايات المتحدة على غرار نظام “القبة الحديدية” الذي استخدمته إسرائيل لاعتراض آلاف الصواريخ التي استهدفتها خلال حربها ضد حماس في غزة وحزب الله اللبناني.

وأمر ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث بعرض خطة في غضون 60 يوما لإنشاء “درع الدفاع الصاروخي المتطورة” والمصممة لاعتراض الصواريخ البالستية وفرط الصوتية وتلك المتقدمة من طراز كروز، بما في ذلك عبر تطوير أجهزة اعتراض مقرها الفضاء.

وخلال حملته الانتخابية عام 2024، كرر ترامب تعهده إنشاء نسخة أميركية من نظام “القبة الحديدية” الإسرائيلي في حال فوزه بالرئاسة.

لكنه تجاهل حقيقة أن هذا النظام مصمم لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، ما يجعله غير مناسب للدفاع ضد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تشكل الخطر الرئيسي على الولايات المتحدة.

وجاء في قرار الاثنين التنفيذي أنه “على مدى السنوات الأربعين الماضية، بدلا من تراجعه، أصبح التهديد من الأسلحة الاستراتيجية المتطورة أكثر حدة وتعقيدا”، مشيرا إلى تطوير جهات معادية لم يسمها قدراتها على إطلاق الصواريخ.

وأفاد ترامب أعضاء في الكونغرس في ميامي في وقت سابق بأنه سيتم بناء المنظومة في الولايات المتحدة.

وأشاد مجددا بالنظام الذي استخدمته إسرائيل ضد الصواريخ التي اطلقت عليها من قبل حماس في غزة وحزب الله في لبنان خلال الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال ترامب “إنهم يسقطون كل واحد منها تقريبا”، مضيفا “لذا أعتقد أن الولايات المتحدة تستحق بأن يكون لديها ذلك”.

وقع الرئيس الأميركي أيضا على عدد من الأوامر المرتبطة بالجيش الاثنين، يمهد أحدها لمنع المتحولين جنسيا من القوات المسلحة.

دك/سام-لين