ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الأخشاب لفرض رسوم جمركية

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أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بإجراء تحقيق للنظر باحتمال فرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب، داعيا إلى زيادة انتاجها في الولايات المتحدة.

ووقّع ترامب قرارا يدعو وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى فتح تحقيق “لتحديد تأثيرات واردات الأخشاب ومشتقاتها على الأمن القومي”.

وقد يؤدي التحقيق إلى فرض رسوم جمركية جديدة يتوقع أن تطال كندا وألمانيا والبرازيل خصوصا.

واتهم البيت الأبيض هذه الدول بـ”إغراق أسواقنا، على حساب ازدهارنا الاقتصادي وأمننا القومي”.

تعد كندا إحدى أكثر الدول تصديرا للأخشاب في العالم، والولايات المتحدة أكبر سوق لها.

وينص القرار الذي وقعه ترامب على تسليمه تقريرا في غضون 270 يوما يستند إلى نتائج دراسة واردات الخشب الخام وكذلك المنتجات المشتقة منها مثل الأثاث.

ووقع ترامب السبت قرارا ثانيا يهدف إلى زيادة إنتاج الأخشاب في الولايات المتحدة بهدف خفض تكاليف البناء والسكن، لكنه قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للبنائين الأميركيين كارل هاريس إن “الرسوم الجمركية على الأخشاب ومواد البناء الأخرى تزيد من تكلفة البناء وتحبط المشاريع الجديدة”.

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