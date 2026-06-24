ترامب يأمر بفتح تحقيق بسبب بطء انخفاض أسعار البنزين

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه أمر بفتح تحقيق مع شركات النفط الكبرى بشأن أسعار البنزين المرتفعة، في ظل الانتقادات التي يواجهها بسبب تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد بعدما أغلقت إيران مضيق هرمز الحيوي ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها في شباط/فبراير.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن “شركات النفط الكبرى لا تخفض أسعارها في محطات الوقود بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في الأسعار التي تدفعها مقابل النفط”.

وأضاف “هذه الأسعار تنخفض بشكل كبير! بعبارة أخرى، يتم استغلال المستهلكين”.

وتحظى أسعار البنزين بأهمية سياسية في الولايات المتحدة، نظرا لاعتماد كثير من الأميركيين على المركبات العاملة بالوقود الأحفوري.

وتعرض ترامب لانتقادات بسبب شنّ الحرب وتأثيرها على تكاليف الوقود التي يتحملها ملايين الأميركيين مع اقتراب انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكثيرا ما توقع بأن أسعار الوقود “ستنخفض بشكل كبير” بعد انتهاء النزاع.

لكن اقتصاديين يشككون في هذه التصريحات، ويتوقعون أن تمر أشهر قبل أن تعود أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.

وتوصلت طهران وواشنطن إلى تفاهم مبدئي يتضمن تنظيم حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وإن كانت قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني لا تزال محل خلاف.

ولا تزال أسعار البنزين أعلى من مستويات ما قبل الحرب، لكنها انخفضت منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم.

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي (3,8 لتر) 3,93 دولارا الثلاثاء، وفقا للجمعية الأميركية للسيارات.

وواجه ترامب ردود فعل غاضبة من أميركيين يتهمونه بإنفاق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب على حرب الشرق الأوسط، وسط ارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم بشكل حاد في الولايات المتحدة.

بور-لكد/غد/ناش