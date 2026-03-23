ترامب يؤجل تنفيذ تهديده بقصف محطات الكهرباء الإيرانية

تل أبيب/القدس/واشنطن 23 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه أصدر تعليمات بتأجيل أي هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي كان ينذر بتصعيد إضافي في الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.

وكتب في منشور على منصة تروث سوشال إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات “جيدة وبناءة للغاية” مع إيران خلال اليومين الماضيين حول “حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط”.

وفي رسالته التي كتبت بأحرف كبيرة، قال إنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع بتأجيل الهجمات حتى الإعلان عن نتائج المحادثات الجارية.

وهبط سعر خام برنت بنحو سبعة بالمئة ليقترب من 104 دولارات بحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش.

كان ترامب قد توعد يوم السبت “بمحو” محطات الطاقة الكهربائية الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة. وحدد ترامب موعدا نهائيا اليوم الاثنين بحلول الساعة 0745 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2345 بتوقيت جرينتش).

ورد الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الاثنين قائلا إنه سيهاجم محطات الطاقة الإسرائيلية وتلك التي تزود القواعد الأمريكية في أنحاء منطقة الخليج إذا نفذ ترامب تهديده “بمحو” شبكة الكهرباء الإيرانية.

وقتل أكثر من ألفي شخص خلال الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط. وعصف الصراع بالأسواق وتسبب في رفع أسعار الوقود وأجج المخاوف من التضخم في العالم وزعزع التحالفات الغربية التقليدية.

وآثار التهديد بشن ضربات على شبكات الكهرباء في الخليج مخاوف من حدوث اضطراب واسع النطاق في تحلية مياه الشرب وزاد من اضطراب أسواق النفط.

(شارك في التغطية فيل ستيوارت من واشنطن – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)