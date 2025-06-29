ترامب يؤكد أنه “يتفاهم جيدا” مع الصين ويرفض اتهامها بأعمال عدائية

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رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد الاتهامات الموجهة للصين بالقيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، وأكد أنه “يتفاهم جيدا” مع بكين، بعدما اتفق البلدان مؤخرا على إطار عام لتخفيف حدة نزاعاتهما التجارية.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ضمن برنامج “صنداي مورنينغ فيوتشرز”، “لدينا تفاهم جيد مع الصين. أعتقد أن التفاهم مع الصين أمر جيد للغاية”.

ردت عليه المقدمة ماريا بارتيمورو “لقد قرصنوا نظام اتصالاتنا، وسرقوا الملكية الفكرية. كان هناك كوفيد، والفنتانيل… كما تعلمون، كل هذه الأشياء”.

وأجابها الرئيس الأميركي “ألا تعتقدين أننا نفعل الشيء نفسه معهم؟ نعم، نفعل الكثير… هكذا يسير العالم. إنه عالم سيء”.

كما قلل من المخاوف بشأن اتهام السلطات الأميركية باحثين صينيين الشهر الماضي بإدخال فطريات سامة إلى الولايات المتحدة.

وتابع “لكننا لا نعرف من أين جاءت. أعني، هل مصدرها الدولة، أم أن ثلاثة مجانين نقلوا شيئا بالصدفة؟”.

في ما يتعلق بالرسوم الجمركية المرتفعة البالغة 145% التي فرضتها واشنطن على المنتجات المستوردة من الصين والتي تم تعليقها حتى آب/أغسطس، أكد الرئيس الأميركي أن “كل شيء توقف في الصين” عندما تم تطبيق الرسوم في نيسان/أبريل.

وأكدت الصين الجمعة تفاصيل اتفاق تجاري أبرمته مع الولايات المتحدة، موضحة أن واشنطن سترفع القيود المفروضة عليها وأنها قد توافق من جهتها على تصدير مزيد من السلع الخاضعة للترخيص.

بعد محادثات في جنيف بسويسرا في أيار/مايو الماضي، اتفقت واشنطن وبكين على وقف حربهما التجارية وخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها كل منهما على منتجات الأخرى.

فلا/ح س/ب ق