ترامب يؤكد أنه سيلتقي بوتين “قريبا جدا”

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين “قريبا جدا” في مكان لم يحدد بعد في إطار جهود الوساطة التي يبذلها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قال إنها ستشمل “تبادل أراض” بين البلدين المتنازعين.

وقال ترامب خلال قمة ثلاثية مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف “سألتقي الرئيس بوتين قريبا جدا. كان من الممكن أن يحدث اللقاء في وقت أقرب، لكن يبدو أن هناك ترتيبات أمنية يتعين أن تجرى”.

وأضاف “نحن نتحدث عن منطقة تدور فيها معارك منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف (…) الأمر معقد، وليس سهلا حقا، لكننا سنستعيد جزءا منها”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وتطالب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن أربع مناطق محتلة جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014. كما تطالبها بالتخلي عن إمدادات الأسلحة الغربية وأي عضوية محتملة في حلف شمال الأطلسي.

لكن كييف ترفض هذه المطالب وتشدد على وجوب انسحاب القوات الروسية من أراضيها والحصول على ضمانات أمنية غربية، بما في ذلك استمرار تسليم الأسلحة ونشر قوة أوروبية، وهو ما تعارضه روسيا.

– مهلة نهائية

وأتت هذه الاتصالات في اليوم الذي من المرتقب أن تنقضي فيه المهلة التي حدّدها دونالد ترامب لروسيا الأسبوع الماضي لدفع عجلة المفاوضات مع كييف، تحت طائلة التعرّض لعقوبات أميركية.

وأسفرت الجولة الأخيرة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين في إسطنبول في تموز/يوليو الماضي عن تبادل جديد للأسرى ورفات جنود فقط.

وقد أودى الهجوم المسلّح الذي شنّته روسيا على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 بحياة عشرات الآلاف على أقل تقدير في كلا الجانبين، وتسّبب بدمار كبير.

لكن بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك، ما زال التباين سيّد الموقف بين المطالب الأوكرانية وتلك الروسية. وتُتّهم روسيا بعرقلة المفاوضات من خلال الإبقاء على سقف مطالبها العالي، فيما تتقدّم قوّاتها ميدانيا.

وفي مسعى إلى تحريك عجلة الأمور، توجّه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الأربعاء إلى الكرملين حيث استقبله الرئيس الروسي، ما سمح بتسريع الجهود الدبلوماسية مع إعلان موسكو الخميس عن “اتفاق مبدئي” لقمّة مقبلة بين الرئيسين الأميركي والروسي.

وسيكون هذا اللقاء، في حال حدوثه، الأوّل بين الرجلين منذ اجتماع في اليابان في حزيران/يونيو 2019. ولم يعلن بعد لا عن موعده ولا عن مكانه.

– “لا حلول بسيطة” –

وأجرى بوتين الجمعة مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل لقائه المرتقب مع ترامب.

وأبلغ بوتين نظيره الصيني بـ”مخرجات” المناقشات التي أجراها الأربعاء مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف حول النزاع في أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.

وأعربت الصين عن “سعادتها برؤية روسيا والولايات المتحدة على تواصل، تحسّنان العلاقات بينهما وتتباحثان في تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن الرئيس الصيني.

وأشار شي إلى أنه “لا حلول بسيطة للمسائل المعقّدة”، مشدّدا على أن “الصين ستدعم دوما… السلام والتحاور”، بحسب القناة العامة “سي سي تي في”.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من جهته الجمعة أنه أجرى محادثات “جيّدة” مع “الصديق” فلاديمير بوتين.

وفي بيان على شبكات التواصل الاجتماعي، كشف مودي عن “استضافة الهند الرئيس الروسي في فترة لاحقة من العام”. وتعود آخر زيارة أجراها بوتين لنيودلهي إلى كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأشار الكرملين في بيان إلى أن بوتين أطلع رئيس الوزراءالهندي على “مخرجات” لقائه بالمبعوث الأميركي.

وكان بوتين قد استقبل الخميس في موسكو مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي.

وعقد هذا اللقاء غداة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الواردات الهندية بحجّة أن نيودلهي تشتري النفط الروسي.

– “الأمر يعود لبوتين” –

وهدّدت واشنطن باستهداف البلدان التي تقيم مبادلات تجارية مع روسيا، من قبيل الهند والصين.

وقال ترامب الخميس ردّا على سؤال عما إذا كان سيبقي على المهلة النهائية التي حدّدها لنظيره الروسي والتي تنقضي الجمعة “الأمر يعود لبوتين وسنرى ماذا سيصدر عنه”.

وأضاف “محبط جدّا”، في إشارة على ما يبدو إلى الرئيس الروسي. وفي تموز/يوليو، عبّر ترامب مرارا عن استيائه من بوتين في ظلّ انعدام التقدّم في المفاوضات بين كييف وموسكو.

وما زالت مواقف كييف وموسكو شديدة التباين.

ولم تفضِ الجولة الأخيرة من المباحثات المباشرة بين الطرفين في تموز/يوليو في إسطنبول سوى إلى صفقة جديدة لتبادل أسرى الحرب ورفات الجنود.

ويواصل الجيش الروسي قصفه الجويّ الكثيف وهجماته البرّية على خطوط القتال حيث يتفوّق على القوّات الأوكرانية عديدا وعدة.

وتجاهلت موسكو دعوات كييف والعواصم الأوروبية الحليفة المتكرّرة إلى وقف لإطلاق النار مدّته 30 يوما.

