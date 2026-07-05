ترامب يؤكد أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة رغم سوء الأحوال الجوية

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى ال250 لاستقلال الولايات المتحدة في واشنطن السبت “مهما كانت الظروف”، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية السيئة إلى إلغاء احتفالات وإخلاء حشود كبيرة من المتفرجين مؤقتا.

وطُلب من عشرات الآلاف من الذين تحدوا الطقس الأكثر حرا على الإطلاق في العاصمة، بإخلاء الناشونال مول قبل ساعات عدة من الخطاب بسبب تحذير من وقوع عواصف رعدية.

وبينما هرع كثيرون نحو المخارج، عمت الفوضى بعد رفض آخرين المغادرة أو محاولتهم العودة مجددا وهم يهتفون “ترامب ترامب”، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

لكن ترامب البالغ 80 عاما والذي سعى إلى ترك بصمته الشخصية على الاحتفالات بهذه المناسبة التاريخية لتوقيع إعلان الاستقلال في عام 1776، أكد أنه سيمضي قدما في خطابه.

وكتب ترامب على تروث سوشال “العواصف تجلب الحظ مهما كانت المناسبة. كما أنها تجعل الأحداث أكثر إثارة بعض الشيء. سننتظر انتهاء العاصفة، لا يهمني إن كان ذلك عند الساعة الثانية صباحا”.

اضاف “”سأكون هناك مهما كانت الظروف”، متابعا “إنها ليلة السبت، دعونا نستمتع ببعض المرح، حتى لو خرجنا في وقت متأخر الليلة”.

وبعد دقائق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض والجهة المنظمة للاحتفالات، بأنه من المقرر أن يلقي ترامب خطابه في ساحة ناشونال مول عند الساعة الحادية عشرة ليلا (03,00 ت غ الأحد)، على أن يعقب ذلك عرض للألعاب النارية.

وتزامنت ذكرى الاستقلال لهذا العام مع موجة حر قاسية، بلغت ذروتها الجمعة، فيما يُتوقّع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أميركية عدة.

وأُلغي عرض عيد الاستقلال التقليدي في واشنطن مع وصول مستويات الحرارة في العاصمة الأميركية إلى 39 درجة مئوية وارتفاع مؤشر الحرارة المحسوسة إلى ما بين 43 و46 درجة مئوية.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأنه تم إخلاء ساحة ناشونال مول حيث كان من المقرر إقامة حفل ضخم السبت يتضمن كلمة لترامب، وذلك بسبب التحذير من اقتراب عاصفة رعدية شديدة.

وقبل ساعات من كلمة ترامب، هبت رياح عاتية على الموقع ولمع البرق في السماء، ما دفع بالسلطات إلى إصدار أوامر للحاضرين بالاحتماء فورا.

وفي ساعة متأخرة الجمعة، زار الرئيس النصب التذكاري الوطني في جبل راشمور بولاية داكوتا الجنوبية المنحوت على واجهته الصخرية وجوه أربعة رؤساء أميركيين هم: جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، وألقى كلمة من الموقع.

– “التهديد الشيوعي” –

وفي وقت أثنى ترامب على ما اصطُلِح على تسميته “الحلم الأميركي”، مشيدا برؤساء الولايات المتحدة السابقين، اعتبر أن الهوية الأميركية “تتعرّض لهجوم متجدّد”.

ووجّه انتقادات إلى “المتعصّبين والمتطرفين” داخل بلاده، معتبرا أن ثمة “عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا”.

ودأب الرئيس الأميركي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها في الأسابيع المنصرمة، في وقت حقَّق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديموقراطي موجة انتصارات في الانتخابات التمهيدية الأميركية.

والسبت حمل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في خطاب في نيويورك على من ينتقدون “شوائب” أميركا، ودعا الأميركيين إلى “رفض النظرة إلى أمتكم التي لا ترى إلا خطاياها، ولا ترى نعمتها وعظمتها”.

وبدت الانقسامات العميقة واضحة قرب مبنى الكابيتول حيث تجمع رجال ملثمون، حمل بعضهم أعلام الكونفدرالية، بينما ارتدى آخرون شعارات جماعة “باتريوت فرونت” ذات التوجهات الداعية إلى تفوق العرق الأبيض، وهم يهتفون “استعيدوا أميركا!”.

وركّزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر، هجوما من “الشيوعيين” يشكّل “تهديدا” كبيرا للولايات المتحدة.

وقال ترامب الجمعة “في السنوات الأخيرة كانت ثمة محاولة لا يمكن إنكارها لتغيير هذا الطابع الاستثنائي، ومحاولة لاجتثاث الروح الأميركية منّا، وإبعادنا عن تاريخنا”.

ومع أن لهجته حيال المهاجرين لم تكن بحدّة المواقف التي تضمنّتها خطابات سابقة له، كان واضحا أنه قصدهم بقوله “ليس عليك أن تكون مولودا هنا، ولكن عليك أن تحب ما بنيناه”.

ويقول محلّلون إن اختيار ترامب جبل راشمور موقعا لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه من صنو القادة العظماء في التاريخ الأميركي.

وكان مشرّعون جمهوريون مؤيّدون للرئيس الأميركي تقدّموا بمشروع قانون لنحت وجهه في الجبل، ليخلّد إلى جانب نظرائه الراحلين.

وفي ذكرى الاستقلال الأميركي قال البابا لاوون الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، إن رؤيته للحلم الأميركي تتضمن “مجتمعا متنوعا في ثقافاته ومعتقداته”.

وأضاف البابا المولود في شيكاغو أن “الدفاع عن الحياة الإنسانية يشمل استقبال المهاجرين وحمايتهم ومساعدتهم”، لافتا إلى أن “تاريخ الولايات المتحدة تشكل، منذ بداياته، من خلال أجيال جاءت بحثا عن الحرية والفرص والانتماء، وأسهمت في بناء شخصية البلاد وتقدمها”.

وفي لندن، قال الملك تشارلز الثالث إن بريطانيا والولايات المتحدة “ستواصلان الدفاع عن قيمنا المشتركة”.

– احتفال وتأمل –

بالنسبة إلى الأميركيين، تمثّل احتفالات الذكرى الـ250 فرصة للتأمل بقدْر ما هي مناسبة للاحتفال.

فبعد قرنين ونصف قرن من الإنجازات والمآسي، سادت فيها العبودية ثم حلّت الحرية، وشهدت الحرب الأهلية والحربين العالميتين، تُظهر استطلاعات رأي أن الأميركيين منقسمون حيال مستقبل الولايات المتحدة وراهنها.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الخميس أن 61% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الاستقلال.

وخارج واشنطن، تقيم نيويورك عرضا دوليا للسفن الشراعية، بحضور نائب الرئيس جاي دي فانس، بالإضافة إلى عروض جوية وعرض ضخم للألعاب النارية.

وفي فيلادلفيا، اصطف الزوار منذ ساعات مبكرة صباح السبت رغم الحر لمشاهدة جرس الحرية وقاعة الاستقلال، حيث تم التوقيع على إعلان الاستقلال.

أما روزيلي ويبر، التي قدمت إلى واشنطن من ولاية تكساس، فقالت إن المناسبة تُشعرها بالامتنان.

وأضافت لوكالة فرانس برس “بصفتي مهاجرة نظامية، جئت إلى هنا عندما كنت في السابعة من عمري، وأنا ممتنة للغاية لأنني أعيش في هذا البلد وللحرية التي أتمتع بها”.

بور/ملك-غد/ود/سام