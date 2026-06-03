ترامب يؤكد أنه نعت نتنياهو بالمجنون خلال مكالمة مليئة بالشتائم

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واشنطن 3 يونيو حزيران (رويترز) – أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجنون خلال مكالمة هاتفية تخللتها ألفاظ نابية حول القتال في لبنان، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تسعى للتفاوض لإنهاء الأعمال القتالية مع إيران.

وفي مقابلة بُثت اليوم الأربعاء، سُئل ترامب عما ورد في تقرير نشره موقع أكسيوس بأنه وصف الزعيم الإسرائيلي المخضرم بأنه “مجنون تماما” واتهمه بنكران الجميل.

وأجاب ترامب في بودكاست (بود فورس ون) قائلا “نعم، فعلت.. لن أقول (كنت) غاضبا. لقد كنت منزعجا بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان، كما تعلمون”.

وأضاف ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة للغاية.

وأورد تقرير أكسيوس، الذي استند إلى مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، أن ترامب قال لنتنياهو في مكالمة هاتفية يوم الاثنين “أنت مجنون تماما. لولاي لكنت في السجن. أنا أنقذك. الجميع يكرهونك الآن. الجميع يكرهون إسرائيل بسبب هذا”.

ومضى ترامب قائلا في المقابلة “في مرحلة ما قلت: يا بيبي، يجب أن نوقف هذا. يجب أن نوقفه”.

وقالت إيران إنها لن توافق على اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي شنها ترامب ونتنياهو في 28 فبراير شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضا، الذي توغلت إسرائيل في أراضية لملاحقة جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي أطلقت صواريخ عبر الحدود على إسرائيل في الثاني من مارس آذار دعما لطهران.

واستمرت الأعمال العدائية رغم الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية يوم الاثنين، والذي دفع إسرائيل إلى التراجع عن مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت التي يهيمن عليها حزب الله، ودفع الجماعة إلى وقف هجماتها عبر الحدود.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن غارات جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، واستهدفت سيارة جنوبي بيروت اليوم الأربعاء، بينما قالت إسرائيل إنها اعترضت طائرة معادية يُرجح أن جماعة حزب الله أطلقتها.

واستشاط ترامب غضبا عندما سئل عما إذا كان نتنياهو “خدعه” وأغراه بمهاجمة إيران، واصفا منتقديه بأنهم هم “الأعداء”.

وسبق لترامب أن استخدم لفظا نابيا ضد إسرائيل، بما في ذلك كلامه العلني العام الماضي بأن إسرائيل وإيران “لا تعرفان ماذا تفعلان بحق الجحيم”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )