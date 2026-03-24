ترامب يؤكد أنّ واشنطن تجري مفاوضات “حاليا” مع طهران

afp_tickers

10دقائق

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة تتفاوض “حاليا” مع إيران لوقف إطلاق النار، في وقت تواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ودول خليجية.

وفي اليوم الخامس والعشرين من الحرب، قال ترامب “ما قلته بالأمس صحيح تماما. نحن نجري مفاوضات حاليا”، موضحا أن مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ونائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يشاركون في هذه المفاوضات.

وقال ترامب أيضا إن إيران قدمت للولايات المتحدة “هدية كبيرة جدا” على صعيد النفط والغاز، من دون تقديم تفاصيل.

وفي أعقاب تصريحات ترامب، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته في إيران ولبنان “وفقا لخطة ثابتة” بمعزل عن أي مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية.

وكانت “نيويورك تايمز” أفادت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، بحصول “تواصل مباشر” بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف “في الأيام الأخيرة”، رغم أن أيا من الجانبين لم يؤكد صحة الأمر.

وكان الرئيس الأميركي قال الإثنين إنّ واشنطن تتواصل مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه “الرجل الذي أعتقد بأنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم”، مشيرا إلى أنه كان “عقلانيا جدا”.

لكنه أوضح بأنه ليس المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

من جانبها، صرّحت باكستان الحليف القديم لإيران، بأنّها مستعدة لاستضافة المحادثات. وقال رئيس وزرائها شهباز شريف في منشور على منصة إكس، “رهن موافقة الولايات المتحدة وإيران، فإن باكستان جاهزة ويشرّفها بأن تكون البلد المضيف لتسهيل محادثات ذات معنى ونتائج حاسمة من أجل تسوية شاملة للصراع الجاري”.

كذلك، أبدت مصر استعدادا للعب دور في إجراء مفاوضات. وأجرى وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، محادثات مع ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وتركيا وباكستان في الأيام الأخيرة.

– “جزء من حياتنا” –

في ظل هذا المناخ من عدم اليقين، استمرت الغارات الأميركية الإسرائيلة على إيران التي واصلت بدورها ضرب مواقع في المنطقة وفي الدولة العبرية.

واستهدفت غارة جوية حيا راقيا في شمال تل أبيب، حيث أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية تقديم العلاج لأربعة مصابين،إثر تعرّض مبنى لأضرار كبيرة جراء “ضربة مباشرة” بصاروخ إيراني بحسب رئيس البلدية رون حولدئي.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، أفادت خدمة الإسعاف بسقوط ثلاثة جرحى بينهم رضيع جراء إطلاق صواريخ إيرانية استهدفت جنوب إسرائيل. وأشارت معلومات صحافية إسرائيلية إلى أن المصابين من البدو.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات “واسعة النطاق” على مناطق إيرانية عدّة من بينها مدينة أصفهان في الوسط.

واستهدفت غارات أميركية إسرائيلية فجرا منشأتين للطاقة في مدينة أصفهان وخرمشهر (جنوب غرب)، بحسب ما نقلت وكالة فارس.

وقالت امرأة في الـ35 من عمرها مقيمة في طهران، “يبدو الأمر كما لو أننا اعتدنا على الوضع. أصبحت الضوضاء والانفجارات والصواريخ جزءا من حياتنا اليومية”.

وأضافت لوكالة فرانس برس “المتاجر مفتوحة إلى حد ما، وقد استأنفت مختلف المهن العمل، لكن الحرب لا تزال مستمرة”، معربة في الوقت نفسه عن قلقها بشأن البنية التحتية للنفط والغاز في البلاد.

– “منطقة أمنية” –

في لبنان، أعلنت إسرائيل التي واصل جيشها شنّ سلسلة غارات أوقعت قتلى في أنحاء البلاد، عزمها إقامة ما تسميه “منطقة أمنية” تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومترا من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وأثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إنّ “جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني”.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان فيما توغلت قواتها في جنوبه.

وبعد سلسلة غارات ليلا على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، أسفرت ضربات اسرائيلية متفرقة على لبنان، طالت إحداها فجرا شقة سكنية في محلة بشامون، جنوب شرق بيروت، عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وفق وزارة الصحة.

كذلك، دوّت انفجارات الثلاثاء في مناطق عدّة تقع شمال بيروت، بينها جونية الساحلية التي تعتبر بمنأى عن الحرب الدائرة، وفق ما أفاد سكّان ووسائل إعلام، ورجّح مصدر عسكري أن تكون ناجمة عن اعتراض صاروخ إيراني عنقودي.

وفي إسرائيل، أفادت خدمة الإسعاف بمقتل امرأة ثلاثينية في سهل الحولة في شمال إسرائيل جراء قصف صاروخي من لبنان.

وفي إطار إجراءات غير مسبوقة اتخذتها السلطات اللبنانية منذ انخراط حزب الله المدعوم من طهران في حرب جديدة مدمرة مع اسرائيل، أعلنت وزارة الخارجية سفير ايران المعين حديثا “شخصا غير مرغوب به”، وطالبته بمغادرة البلاد في مهلة اقصاها الأحد، في قرار وصفه حزب الله بأنه “خطيئة” ودعا السلطات إلى التراجع عنه.

ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء بهذا القرار، معتبرا أن الخطوة “مبررة وضرورية”، وحضّ بيروت على التحرّك ضد حزب الله.

كذلك، رحبت بها فرنسا ووصفتها بأنها قرار “شجاع”.

– مقتل 15 في الحشد الشعبي –

وفي العراق، أفاد مصدر في الحشد الشعبي بمقتل 15 من عناصره من بينهم قائد عمليات محافظة الأنبار سعد داوي، في غارة أميركية على أحد مقراته هي الأكثر دموية منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير.

وأصيب أحد عناصر الحشد لدى تعرّض مكتبه في مدينة الموصل بشمال العراق إلى “قصف صهيوأميركي” أدّى إلى تدميره.

كما قضى فجرا ستة عناصر من قوات البشمركة في إقليم كردستان العراق في هجمات صاروخية اتهمت سلطات الإقليم طهران بشنّها.

ولم تعلّق واشنطن ولا طهران على الفور على أيّ من هذه الهجمات المنسوبة إليهما.

غير أنّ بغداد أعلنت مساء الثلاثاء أنها تعتزم استدعاء القائم بالأعمال الأميركي كما السفير الإيراني لديها، للاحتجاج على هذه الضربات.

بموازاة ذلك، منحت السلطات العراقية هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد “حقّ الردّ والدفاع عن النفس” بمواجهة الضربات على مقارّهم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وفي الخليج، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني أثناء “مهمة روتينية” إلى جانب قوة دفاع البحرين.

وقالت السعودية إنها دمرت عشرين طائرة مسيّرة على الأقل، بينما أعلن الجيش الكويتي التصدي لصواريخ وطائرات مسيرّة.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة عاجلة الأربعاء لبحث تداعيات الضربات الإيرانية على دول الخليج.

كما يبحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظرائه من بلدان مجموعة السبع في فرنسا الجمعة ملف الحرب على إيران.

إلى ذلك، عيّنت إيران الثلاثاء القيادي السابق في الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي لاريجاني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

بور/خلص-جك-ناش/جك