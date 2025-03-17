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ترامب يؤكد أن “لا نية” لديه لتخفيف الرسوم على الصلب والألمنيوم

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن “لا نية” لديه لتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم في وقت تتجه واشنطن نحو حرب تجارية شاملة مع كبرى شركائها.

فرض ترامب منذ كانون الثاني/يناير رسوما على عدد من شركاء بلاده التجاريين وواردات بينها الصلب والألمنيوم، ما أحدث هزّة في أسواق المال وأثار المخاوف من إمكان تسبب خططه بركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال الرئيس لصحافيين في الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” إنه لا يخطط لأي استثناءات من الرسوم، مؤكدا “كلا، لا نية لدي للقيام بذلك”.

شدد بدلا من ذلك على تعهد لفرض رسوم في موعد أقربه الثاني من نيسان/أبريل للتصدي لما يعتبرها ممارسات تجارية غير منصفة بحق واشنطن، ما يعزز احتمالات استهداف المزيد من المنتجات والشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال إن “الثاني من نيسان/أبريل هو يوم تحرر لبلدنا”.

وأضاف “وصلت مليارات الدولارات إلى بلادنا من الآن وستأتي مبالغ كبيرة اعتبارا من الثاني من نيسان/أبريل”.

بور-كمس/لين/غ ر

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