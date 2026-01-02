ترامب يؤكد أن واشنطن ستتدخل “لإنقاذ” المتظاهرين في إيران في حال قتلتهم السلطات

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة من أنّ الولايات المتحدة “جاهزة للتحرك” إذا قامت إيران بقتل متظاهرين، وذلك غداة مقتل ستة أشخاص الخميس في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن خلال التظاهرات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وبدأ تجار في طهران حركة احتجاج الأحد رفضا لغلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي، وما لبثت أن انضمت اليها شرائح أخرى من المجتمع، وتوسّعت الى مناطق أخرى.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”: “إذا أطلقت إيران النار على متظاهرين سلميين وقتلتهم، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستتدخل لإنقاذهم”، مضيفا “نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك”.

وأفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية الخميس بمقتل مدنيَّين في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة لردغان، وثلاثة آخرين في مدينة أزنا في محافظة لرستان المجاورة.

وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت سابق مقتل عنصر من قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري خلال احتجاجات في مدينة كوهدشت بغرب البلاد.

ولم تبلغ الاحتجاجات الراهنة الحجم ذاته للتظاهرات التي شهدتها إيران أواخر العام 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها المعايير الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وأثارت وفاة أميني موجة غضب عارمة في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية امتدت لأشهر، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن.

كما شهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد إعلان رفع أسعار الوقود، استخدمت السلطات الشدة في التعامل معها، وأعلنت رسمياً أنّها أدت إلى وفاة 230 شخصاً. لكنّ منظمات حقوقية غير حكومية قدّرت سقوط عدد أكبر من الضحايا.

