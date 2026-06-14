ترامب يؤكد توقيع اتفاق “بعد ساعات” وإيران تتعهد الرد على قصف إسرائيل لضاحية بيروت

afp_tickers

8دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنه سيتمّ “بعد ساعات” توقيع اتفاق مع إيران لإنهاء حرب الشرق الأوسط، واتهم إسرائيل بتأخير توقيعه بشنها غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية تعهدت طهران بردّ “وشيك” عليها.

وكان ترامب أكّد السبت أن التوقيع على الاتفاق سيتمّ اليوم المصادف لعيد ميلاده الثمانين، بينما لم تؤكد إيران هذا الموعد، رغم مؤشرات وتصريحات من الجانبين حول استمرار الحوار عبر القنوات الدبلوماسية مفتوحة.

وتتمسّك طهران بأن يشمل أي اتفاق لوقف الحرب لبنان، حيث تنفّذ إسرائيل حملة قصف دامية واجتياح مدمّر، لإبعاد خطر حزب الله المدعوم من إيران عن حدودها الشمالية كما تقول.

وفيما سجّل زخم واضح نحو التوصل إلى اتفاق، استهدفت ضربة إسرائيلية الأحد ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، ردّا على إطلاق ثلاث مسيرات صباحا على إسرائيل التي اتهمت حزب الله بها. وتسبّبت بمقتل ثلاثة اشخاص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وقال رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف بعد الضربة، “أظهر العدوان الصهيوني على الضاحية مجددا أن الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة لاحترام التزاماتها أو إلى القدرة على الوفاء بها”.

وأضاف في منشور على منصة “إكس”، “إذا لم تكن لديكم الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتكم، فلا جدوى من الحديث عن مواصلة هذا المسار” التفاوضي.

وصرّح ترامب لموقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أن الضربة “أدت إلى تأخير التوقيع”.

وقال إن التوقيع “كان من المفترض أن يتمّ الآن. هو مقرّر حاليا بعد بضع ساعات من الآن”.

وأعرب ترامب عن استيائه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مضيفا “لماذا شنّ نتانياهو هذا الهجوم اللعين؟ لقد كنت غاضبا جدا. أخبرته بذلك. إنه يفتقر تماما إلى الحكمة. لقد أوضحت له ذلك”.

– رد إيراني “وشيك” –

وكان ترامب قال قبل ذلك في منشور على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، إن الاتفاق مع إيران “من شأنه أن يحقّق السلام للمنطقة، بما في ذلك لبنان”. ودعا “جميع الأطراف الى تهدئة الأمور”.

لكن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو أعلى هيئة أمنية في إيران، قال في بيان على منصة “إكس”، أن “ردّ مقاتلي الإسلام وشيك”. وتابع “لبنان هو حياتنا، ولن يُسمح بتجاوز الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية”.

وحتى قبل الغارة الإسرائيلية، كانت وسائل إعلام ومسؤولون في إيران شككوا في إمكان إتمام التوقيع على الاتفاق اليوم.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” نقلت عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إنه حتى لو أدرجت كل مواقف طهران في الاتفاق، “فلن يتم توقيع أي اتفاق في الإطار الزمني المحدّد من ترامب”.

ونظرا لاختلاف التوقيت بين البلدين، هناك فترة زمنية مدتها سبع ساعات ونصف يكون فيها يوم الأحد في واشنطن ويوم الاثنين في طهران.

ونفّذت إسرائيل الأحد الماضي غارة على ضاحية بيروت الجنوبية قالت أيضا إنها ردّ على استهداف حزب الله شمال اسرائيل، وأدّت إلى مقتل شخصين.

وردّا على هذه الضربة، أطلقت إيران صواريخ على اسرائيل التي ردّت بدورها بضربات على إيران في تصعيد غير مسبوق منذ الهدنة المعلنة في الثامن من نيسان/أبريل.

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقصف الإسرائيلي الذي جاء “في وقت يُتوقع أن تتوصل فيه الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يمهّد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع”.

وأضاف “أحضّ كل الأطراف على إبداء أقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة المفصلية”.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث توقّع ألا يؤدي الهجوم الإسرائيلي إلى “تعطيل” التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

وقال “على حدّ علمي، نحن نسير على الطريق الصحيح. الأمر ليس مسألة +هل سيحدث؟+ بل +متى سيحدث؟+”.

ووصل وفد قطري إلى طهران بهدف “بحث آخر التطورات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية” الجارية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية الأحد، وهو ثاني وفد مماثل يزور الجمهورية الأسبوعية هذا الأسبوع.

– نقاط خلاف –

في الأثناء، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأحد إن مجلس الأمن القومي يدعم المفاوضات، في ما بدا ردّا على انتقادات المحافظين المتشددين في إيران لما اعتبروه “تنازلات” قام بها المسؤولون الإيرانيون في مفاوضاتهم مع واشنطن.

وقال بيزشكيان في اجتماع مع مسؤولين في وسائل إعلامية، “خلص المجلس الأعلى للأمن القومي إلى ضرورة اتباع مسار التفاوض”، معتبرا أن المجلس مسؤول عن “القرارات المتعلقة بالحرب والمفاوضات”.

وخلال الأيام الماضية، نشر الطرفان معلومات متضاربة حول فحوى الاتفاق، فيما يسعى كل طرف إلى إظهار أنه حقّق نقاطا لصالحه فيه أكثر من الثاني.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسودة التفاهم تنص على إنهاء الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية وترتيبات بشأن إدارة مضيق هرمز الذي أغلقته طهران منذ بدء الحرب ما تسبب بارتفاع أسعار النفط. وردّت واشنطن بفرض حصار على الموانىء الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن التفاهم ينص على وقف دائم وفوري للأعمال القتالية بما في ذلك في لبنان، على أن تليها 60 يوما من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، والرفع الكامل للعقوبات الأميركية، والإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمّدة خلال هذه المهلة.

غير أن السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز قال في تصريح لقناة “إيه بي سي” الأحد، إن رفع تجميد الأصول وتخفيف العقوبات سيتم وفق مبدأ “الدفع مقابل الأداء. لن يكون هناك دفع نقدي مقدّم… وثانيا، يتعلق الأمر كله بالتحقّق” من تطبيق إيران لالتزاماتها.

بور/دص-خلص-ح س/رض