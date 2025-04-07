ترامب يؤكد خلال استقباله نتانياهو إجراء محادثات مباشرة مع إيران

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت، في إعلان صادم خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

وصرّح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي الاثنين بعد اجتماع كان من المفترض أن يركز على مسعى إسرائيل لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، “نجري محادثات مباشرة مع إيران، وقد بدأت”.

أضاف “ربما سيتم التوصل الى اتفاق، وهذا سيكون رائعا. سنعقد اجتماعا مهما جدا السبت، تقريبا على أعلى مستوى”.

وجاء إعلان ترامب غداة رفض إيران إجراء مفاوضات مباشرة بشأن اتفاق جديد لتقييد برنامجها النووي، ووصفت الفكرة بأنها “لا معنى لها” في ظل التهديدات و”التناقضات” من إدارة دونالد ترامب.

سحب الرئيس الأميركي بلاده أحاديا من الاتفاق الأخير في عام 2018 خلال ولايته الأولى، وكانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن إسرائيل قد تهاجم، ربما بمساعدة الولايات المتحدة، منشآت إيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

وقال ترامب “الجميع موافقون على أن إبرام اتفاق سيكون مفضّلا على القيام بما هو واضح، وما هو واضح أمر لا أريد صراحة أن أكون ضالعا فيه، وبصراحة، لا تريد إسرائيل أن تكون ضالعة فيه إذا ما أمكن تجنّبه”.

يأتي الإعلان المفاجئ فيما أصبح نتانياهو أول زعيم أجنبي يطالب شخصيا بإعفاء بلاده من الرسوم الجمركية الأميركية التي هزت العالم.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي “إلغاء” العجز التجاري بين البلدين، وإزالة “الحواجز” التجارية. وبادرت بلاده إلى رفع آخر الرسوم المتبقية على الواردات الأميركية قبل الاجتماع.

وأعرب نتانياهو عن اعتقاده بأن الدولة العبرية قد تكون “مثالا للعديد من البلدان” في هذا المجال.

– محادثات بشأن غزة –

ناقش الزعيمان أيضا الوضع في غزة، حيث انهارت الهدنة القصيرة الأمد التي توسطت فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحماس.

وأكد نتانياهو أن مفاوضات جديدة قيد الإعداد لإطلاق سراح المزيد من الرهائن من القطاع الذي دمّرته الحرب.

وقال من المكتب البيضوي “نحن نعمل حاليا على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن”.

كما تحدث ترامب مجددا عن خطته التي تتيح للولايات المتحدة “السيطرة” على القطاع الفلسطيني الذي وصفه بأنه “قطعة عقارية عظيمة”. وأعلن ترامب للمرة الأولى عن هذه الخطة التي أثارت انتقادات واسعة، خلال زيارة نتانياهو السابقة في شباط/فبراير.

واستقبل ترامب نتانياهو خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض ولوح بقبضته، قبل أن يتوجه الزعيمان، وكلاهما يرتديان بدلة داكنة وربطة عنق حمراء وقميصا أبيض، للاجتماع في المكتب البيضوي.

تم إلغاء مؤتمر صحافي كان من المقرر عقده بين الزعيمين دون سابق إنذار في خطوة غير عادية، لكنهما تحدثا إلى مجموعة أصغر من الصحافيين في المكتب.

زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي هي الثانية له إلى ترامب منذ عودة الرئيس الأميركي إلى السلطة وتم الإعلان بعد أيام فقط من فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 17 في المئة على إسرائيل الأسبوع الماضي.

ورفض ترامب إعفاء الدولة العبرية، المستفيد الأكبر من المساعدات العسكرية الأميركية، من الرسوم الجمركية قائلا إن واشنطن تعاني من عجز تجاري كبير مع الدولة العبرية.

والتقى نتانياهو مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير مساء الأحد بعيد من وصوله إلى الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مكتبه.

كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي مع المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الاثنين.

راغ-جد/ها-الح-ح س/كام