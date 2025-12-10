ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض “بشكل كبير” بفضله

أكد دونالد ترامب الثلاثاء أن الأسعار تنخفض “بشكل كبير” بفضله، رغم أن التضخم تسارع في الولايات المتحدة وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات المنشورة والتي تعود إلى شهر أيلول/سبتمبر.

وخلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يهدف إلى الترويج لسياساته الاقتصادية، اتهم الرئيس الأميركي المعارضة الديموقراطية بالترويج لـ”خدعة” تفيد بأن كلفة المعيشة ما زالت مرتفعة.

وأضاف ساخرا أن “الديموقراطيين الذين يتحدثون عن +كلفة المعيشة+ كأنهم بوني وكلايد يتحدثان عن القانون والنظام”.

صارفا نظره عن المسائل الاقتصادية، شن الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما هجوما عنيفا على خصومه السياسيين والصحافيين والمهاجرين، لا سيما الصوماليين الذين كانوا أكثر من استهدفهم في الفترة الأخيرة، ثم بدأ الحضور يصيح “أعيدوهم! أعيدوهم!”.

كما أعاد ترامب الذي علّق طلبات الهجرة من 19 بلدا تعد من الأفقر في العالم، إحياء تعبير أثار صدمة كبيرة خلال ولايته الأولى بقوله إن الولايات المتحدة تسمح بدخول أشخاص من “دول قذرة”.

