ترامب يبدأ بزخم اليوم الثاني من ولايته الرئاسية الثانية

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باشر دونالد ترامب الثلاثاء اليوم الثاني من ولايته الثانية في البيت الأبيض، عازما تسريع تطبيق عشرات المراسيم التي وقعها بعد تنصيبه، إنما وسط تساؤلات حول مدى واقعية طموحاته.

وشارك الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة قبل الظهر في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن في مراسم دينية تتسم بالرزانة، في تباين مع احتفالات الإثنين.

ليعود بعد ذلك للتفرغ إلى القضايا السياسية إذ سيلتقي في البيت الأبيض بعيد الظهر أعضاء جمهوريين في الكونغرس لإجراء محادثات تتمحور حول برنامج العمل للأيام المئة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية.

وسيَصدر خلال النهار إعلان بالغ الأهمية يتّصل بالبنية التحتية، وفق ما صرّحت صباح الثلاثاء لشبكة فوكس نيوز المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، من دون الخوض في أي تفاصيل.

وأضافت “سيتحدث الرئيس ترامب إلى الصحافيين في وقت لاحق من البيت الأبيض”.

وكانت الولاية الثانية لترامب بدأت الإثنين بزخم كبير إذ وقّع مراسيم عدة تطبيقا لبرنامجه الانتخابي، تناولت مواضيع شتى من مكافحة الهجرة غير القانونية وتعزيز إنتاج المحروقات والإقرار بـ”جنسين فقط ذكور وإناث” لوضع حد لـ”هذيان التحول الجنسي”.

وقال الرئيس ليلا إنه أصدر توجيهات لفريقه “برصد وعزل أكثر من ألف موظف من تعيينات الإدارة السابقة”.

وأوضح عبر منصته تروث سوشال أن هؤلاء “لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أميركا عظيمة مجددا”.

وأقال ترامب الأدميرال ليندا فايغن، أول امرأة تقود أحد الأجهزة العسكرية الأميركية الست، من منصب قائدة خفر السواحل.

– حالة طوارئ وطنية –

غير أن تساؤلات تطرح حول ما إذا كان ترامب الذي أبدى في غالب الأحيان خلال ولايته الأولى تمنعا حيال متطلبات الرئاسة، عازما فعلا أو حتى قادرا على المضي في التنفيذ الكامل لوعوده المدوية، ولا سيما في ظل الغالبية الضئيلة التي يحظى بها في الكونغرس أو الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية.

وأعلن ترامب الإثنين “عصر أميركا الذهبي يبدأ الآن”، بعد أدائه القسم تحت قبة الكابيتول، محاطا بعائلته وبشخصيات من اليمين المتطرف في العالم وعدد من أصحاب المليارات مثل رئيس مجموعة “ميتا” مارك زاكربرغ ومؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك.

وغصت القاعة بالكثير من كبار رؤساء الشركات فيما اقصي إلى خارجها عدد كبير من الشخصيات الجمهورية بينهم حكام ولايات، في مؤشر إلى الأهمية التي يعيرها الرئيس الجديد لأوساط الأعمال.

وإن كان البعض يأمل في رؤية ترامب أكثر هدوءا من قبل بعد عودته إلى البيت الأبيض، فقد خاب أملهم سريعا.

ففي خطاب قاتم وينم عن رغبة في الانتقام، توعد الجمهوري مهاجمة “نخبة فاسدة وراديكالية”، أمام أنظار سلفه جو بايدن الذي لم يظهر أي رد فعل.

كذلك، أعلن عن الخطوات الأولى من تحركه لوقف الهجرة، فأعلن “حالة طوارئ وطنية عند الحدود الجنوبية” مع المكسيك، تسمح له بتعبئة القوات المسلحة “لدحر الغزو الكارثي لبلادنا”.

وقال “سنبدأ بطرد ملايين وملايين الأجانب المجرمين”.

– انسحابات –

وأعلن ترامب عن تدابير تشير إلى تراجع كامل عن السياسة الأميركية لمكافحة الاحترار المناخي.

وأعلن الملياردير حالة طوارئ في مجال الطاقة بهدف زيادة إنتاج المحروقات في الولايات المتحدة، رغم أن البلد هو حاليا المنتج الأول في العالم.

كذلك، وقّع ترامب مرسوما يرمي إلى سحب بلاده مجددا من اتفاق باريس للمناخ، مع العلم أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تلويثا. وكانت الولايات المتحدة انسحبت في قرار اتّخذه ترامب في ولايته الأولى، من اتفاق المناخ، في خطوة ألغاها بايدن لاحقا.

كذلك وقّع ترامب الإثنين مرسوما بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وفي تأكيد على مطامعه التوسعية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة “ستستعيد” قناة بنما، وأن على الدنمارك أن “تتقبل فكرة” التنازل عن غرينلاند، وأن العلم الأميركي سيرفع على المريخ خلال ولايته.

وبعدما توعد ترامب لفترة طويلة بـ”الانتقام” من خصومه السياسيين، أصدر في مساء الاثنين عفوا عن “أكثر من 1500” من أنصاره الذين أدينوا لضلوعهم في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن.

رلو/دص-ود/غ ر