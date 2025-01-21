ترامب يبدأ بزخم يومه الثاني في السلطة

afp_tickers

5دقائق

بعد بداية ولاية احتفالية، يباشر دونالد ترامب الثلاثاء يومه الثاني في البيت الأبيض عازما على الإسراع في تطبيق عشرات المراسيم التي وقعها بعد تنصيبه، إنما وسط تساؤلات حول مدى واقعية طموحاته.

ويتوجه الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة قبل الظهر إلى الكاتدرائية الوطنية في واشنطن لحضور مراسم دينية تتسم بالرزانة، في تباين مع احتفالات الإثنين.

وفي الـ78 من العمر، أصبح ترامب الرئيس الأميركي الأكبر سنا لدى دخوله البيت الأبيض في ولايته الثانية.

وافتتح ترامب عهده الجديد بزخم مع توقيعه مراسيم تنفيذية تطبيقا لبرنامجه الانتخابي، تناولت مواضيع شتى من مكافحة الهجرة غير القانونية وتعزيز إنتاج المحروقات والإقرار بـ”جنسين ذكور وإناث” لا غير لوضع حد لـ”هذيان التحول الجنسي”.

غير أن تساؤلات تطرح حول ما إذا كان ترامب الذي أبدى في غالب الأحيان خلال ولايته الأولى تمنعا حيال متطلبات الرئاسة، عازما فعلا أو حتى قادرا على المضي في التنفيذ الكامل لوعوده المدوية، ولا سيما في ظل الغالبية الضئيلة التي يحظى بها في الكونغرس.

– حالة طوارئ وطنية –

وأعلن ترامب الإثنين “عصر أميركا الذهبي يبدأ الآن”، بعد أدائه القسم تحت قبة الكابيتول، محاطا بعائلته وبشخصيات من اليمين المتطرف في العالم وعدد من أصحاب المليارات مثل رئيس مجموعة “ميتا” مارك زاكربرغ ومؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك.

وغصت القاعة بالعديد من كبار رؤساء الشركات فيما اقصي إلى خارجها عدد كبير من الشخصيات الجمهورية بينهم حكام ولايات، في مؤشر إلى الأهمية التي يعيرها الرئيس الجديد لأوساط الأعمال.

وإن كان البعض يأمل في رؤية ترامب أكثر هدوءا من قبل بعد عودته إلى البيت الأبيض، فقد خاب أملهم سريعا.

ففي خطاب قاتم وينم عن رغبة في الانتقام، توعد الجمهوري بمهاجمة “نخبة فاسدة وراديكالية”، أمام أنظار سلفه جو بايدن الذي لم يظهر أي رد فعل.

كما أعلن عن الخطوات الأولى من تحركه لوقف الهجرة، فأعلن “حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية” مع المكسيك، تسمح له بتعبئة القوات المسلحة “لدحر الغزو الكارثي لبلادنا”.

وقال “سنبدأ بطرد ملايين وملايين الأجانب المجرمين”.

– مطامع توسعية –

وأعلن ترامب عن تدابير تشير إلى تراجع كامل عن السياسة الأميركية لمكافحة الاحترار المناخي.

وأعلن الملياردير حالة طوارئ في مجال الطاقة بهدف زيادة إنتاج المحروقات في الولايات المتحدة، رغم أن البلد هو حاليا المنتج الأول في العالم.

كما يعتزم ترامب سحب بلاده مجددا من اتفاق باريس حول المناخ، مع العلم أن الولايات المتحدة هي الدولة الملوثة الأولى في العالم، وذلك بعد انسحابه منه خلال ولايته الأولى في قرار ألغاء بايدن لاحقا.

وفي تأكيد على مطامعه التوسعية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة “ستستعيد” قناة بنما، وأن على الدنمارك أن “تتقبل فكرة” التنازل عن غرينلاند، وأن العلم الأميركي سيرفع على المريخ خلال ولايته.

وبعدما توعد ترامب لفترة طويلة بـ”الانتقام” من خصومه السياسيين، أصدر في المساء عفوا عن “أكثر من 1500” من أنصاره الذين أدينوا لضلوعهم في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن.

أما الرسوم الجمركية المشددة التي تعهد ترامب بفرضها على بلدان مثل كندا والمكسيك، فلم يصدر قرارا بشأنها في اليوم الأول من رئاسته مثلما وعد، بل أرجأها إلى الأول من شباط/فبراير.

رلو/دص