ترامب يتحدث عن “تقدّم كبير” في المفاوضات التجارية مع كندا

2دقائق

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن “تقدم كبير” في المفاوضات مع كندا، في حين أعرب رئيس وزرائها مارك كارني عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مناسب لخفض بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بلاده.

خلال اللقاء، أثنى ترامب مرارا على كارني ووصفه بأنه “قائد عظيم”، في حين يواجه رئيس الوزراء الكندي ضغوطا كبرى في بلاده لإحراز تقدّم في زيارته الثانية للبيت الأبيض منذ توليه المنصب في نيسان/أبريل.

وقال الرئيس الاميركي في المكتب البيضوي في حضور كارني “إنه نزاع تجاري طبيعي، لا ضير في ذلك (…) وأعتقد أننا احرزنا تقدما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة”.

وأضاف ترامب في تصريحه للصحافيين “أعتقد أنهم سيغادرون سعداء للغاية”.

من جهته، أعرب كارني عن ثقته بتوصّل كندا إلى اتفاق مناسب مع الولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلده.

وخيّم جو ودي على اللقاء الذي شهد لحظات من الضحك خصوصا لدى حديث ترامب من باب المزاح عن “اندماج” لكندا مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى مواقف سابقة له دعا فيها إلى جعل كندا الولاية الأميركية الـ51.

لكن ترامب وكارني حرصا على تجنّب الخوض في أي تفاصيل على صلة بخفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الخشب والألمنيوم والصلب والسيارات.

والإثنين، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل الشاحنات الثقيلة المستوردة، ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

