ترامب يترأس أول اجتماع لمجلس السلام وسط تساؤلات بلا إجابة عن غزة

من ستيف هولاند وسايمون لويس وسامية نخول

واشنطن 19 فبراير شباط (رويترز) – يرأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي دعا لتشكيله، وستخيم تساؤلات لم تحسم حول مستقبل غزة على الاجتماع الذي يتوقع أن يشارك فيها ممثلون عن أكثر من 45 دولة.

ومن المرجح أن تشكل قضايا مثل نزع سلاح مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع ذلك وحجم صندوق إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المنكوبين جراء الحرب اختبارا لجدوى المجلس في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وسيلقي ترامب كلمة أمام المشاركين في معهد دونالد جيه. ترامب للسلام وهو مبنى في واشنطن أعاد الرئيس تسميته مؤخرا على اسمه، وأن يعلن أن الدول المشاركة جمعت خمسة مليارات دولار لصندوق إعادة الإعمار.

وسيكون هذا المبلغ دفعة أولى لصندوق من المرجح أن يحتاج إلى مليارات أخرى. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنه من المتوقع أن يشمل مبلغ الخمسة مليارات دولار مساهمة قدرها 1.2 مليار دولار من الإمارات ومثلها من الكويت.

* حماس تتوجس من نزع السلاح

يضم مجلس السلام الذي دعا له ترامب إسرائيل لكنه لا يضم ممثلين فلسطينيين. وفاقم اقتراح ترامب بأن يتوسع المجلس في نهاية المطاف للتعامل مع تحديات تتجاوز غزة مخاوف من أن يقوض ذلك دور الأمم المتحدة كمنصة رئيسية للدبلوماسية وحل النزاعات عالميا.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن ترامب سيعلن أيضا أن عدة دول تخطط لإرسال آلاف الجنود للمشاركة في قوة دولية لتحقيق الاستقرار بهدف المساعدة في إرساء السلام في غزة.

ولا تبدي حماس استعدادا لتسليم سلاحها وسط مخاوف من أعمال انتقامية إسرائيلية. ونزع سلاح الحركة ضمن خطة ترامب المؤلفة من 20 بندا بشأن غزة والتي قادت لوقف هش لإطلاق النار بدأ في أكتوبر تشرين الأول بعد حرب استمرت عامين في غزة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية “ندرك تماما التحديات المتعلقة بنزع السلاح، لكن ما أفاد به الوسطاء حتى الآن يمنحنا قدرا من التفاؤل”.

وفي غزة، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم “مازلنا نؤكد على ضرورة أن يكون دور هذه القوات الدولية هو مراقبة وقف إطلاق النار ومنع الاحتلال من مواصلة عدوانه”.

وفيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، أضاف “حماس ترى أنه يمكن التعامل مع موضوع السلاح ضمن مقاربات داخلية متعلقة بدوره في المرحلة المقبلة وطبيعة شكل المقاومة في غزة في المرحلة القادمة، وأن تكون هذه المقاربة ضمن إطار وطني وتنزع الذرائع من الاحتلال لعودة الحرب أو إعاقة الإعمار”.

وتقول حماس، التي استأنفت إدارة القطاع المدمر، إنها مستعدة لتسليم السلطة إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين برئاسة علي شعث تدعمها الولايات المتحدة، لكن إسرائيل لم تسمح لهم بدخول غزة. ولم تعلق إسرائيل بعد على هذا الأمر.

* غياب معظم أعضاء مجلس الأمن

قال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن يحضر شعث اجتماع مجلس السلام في واشنطن بالإضافة إلى وفود من 47 دولة من بينهما إسرائيل والاتحاد الأوروبي. ولا تشمل هذه الوفود الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

ومن المتوقع أن يتحدث في الفعالية كل من ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي من المتوقع أن يكون له دور كبير في المجلس، إلى جانب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتس والممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف، وغيرهم.

وقال عضو في مجلس السلام، طلب عدم الكشف عن هويته، إن خطة غزة تواجه عقبات جسيمة. وبإمكان الممثلين بمجلس السلام التفاوض عبر الدول صاحبة النفوذ على حماس، لا سيما قطر وتركيا، لكن إسرائيل لا تثق فيهما.

وأضاف أن إرساء الأمن في القطاع شرط أساسي لتحقيق التقدم في مجالات أخرى، لكن قوات الشرطة ليست جاهزة ولا مدربة بالشكل الكافي.

وقال المسؤول إن من القضايا الرئيسية أيضا تدفق المساعدات، الذي وصفه بأنه “كارثي” ويحتاج إلى زيادة عاجلة.

وأضاف أنه حتى في حالة تدفق المساعدات بكثافة، لا يزال من غير الواضح من الذي سيتولى توزيعها.

وحث الفلسطينيون، الذين يكافحون من أجل العيش في قطاع تحول معظمه إلى أرض قاحلة خلال الحرب المستمرة منذ عامين، الرئيس ترامب على البدء الفوري في إعادة الإعمار.

وقال عاطف أبو العينين وهو نازح من رفح التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا بشكل كامل “عنا عدمات في المستشفيات في الصحة في التعليم في البنى التحتية في الكهرباء في المياه في السكن في البيئة، في الأمراض تفشي الأمراض تفشي الحاجات اللي زي هاي، نتمنى الإعمار بطريقة سريعة جدا”.

تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن استمرار أعمال العنف. وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 600 فلسطيني قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول. وقالت إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين في القطاع خلال نفس الفترة.

وقال تامر البرعي وهو رجل أعمال من غزة لرويترز عبر الهاتف “نحن كلنا أمل أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بتصحيح الوضع وإنه يجبر إسرائيل تحترم اتفاقية وقف إطلاق النار وإنه الحرب تتوقف بالفعل وبالحقيقة مش فقط بالكلام”.

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنه مسلحون تقودهم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200. ووتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألفا.

(شارك في التغطية نضال المغربي – إعداد مروة غريب ومحمود رضا مراد وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )