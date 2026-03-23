ترامب يتراجع عن تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية

تل أبيب/القدس/واشنطن 23 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه أصدر تعليمات بتأجيل أي هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي كان ينذر بتصعيد إضافي في الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.

وكتب في منشور على منصة تروث سوشال إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات “جيدة وبناءة للغاية” مع إيران خلال اليومين الماضيين حول “حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط”.

وقال في وقت لاحق للصحفيين إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، اللذين كانا يتفاوضان مع إيران قبل الحرب، أجريا محادثات مع مسؤول إيراني كبير مساء أمس الأحد، وسيستأنفان المحادثات اليوم الاثنين.

وأكد “أجرينا محادثات قوية للغاية. سنرى إلى أين ستؤول. لدينا نقاط اتفاق رئيسية، بل أقول إننا اتفقنا على جميع النقاط تقريبا”.

وصرح للصحفيين قبل مغادرته فلوريدا متوجها إلى ممفيس “كل ما يمكنني قوله… هو أن لدينا فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق”.

وأحجم ترامب عن ذكر اسم المسؤول الإيراني الذي تجري معه الولايات المتحدة محادثاتها لكنه أكد أنه ليس الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي. وقال “لا يزال (في إيران) بعض القادة الباقين”.

وأضاف “نتعامل مع الرجل الذي أعتقد أنه من يحظى بالقدر الأكبر من الاحترام وأنه القائد”.

وذكر مراسل لموقع أكسيوس الأمريكي أن تركيا ومصر وباكستان أجرت محادثات منفصلة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء بأن الخارجية الإيرانية كشفت عن وجود “مبادرات” لخفض التوتر، مضيفة أن طهران ترغب في مشاركة مباشرة من واشنطن بصفتها الطرف الذي بدأ الحرب.

* النفط يتراجع والأسهم تصعد

وقال ترامب أيضا إنه تحدث مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة في الحرب، والتي قال إنها ستكون “راضية جدا عما توصلنا إليه”.

وقال مصدر مطلع على خطط إسرائيل الحربية إن واشنطن أطلعتها على محادثاتها مع طهران وإن إسرائيل من المرجح أن تحذو حذو واشنطن في تعليق أي استهداف لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة الإيرانية.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على طلب للتعليق على المحادثات الأمريكية مع إيران أو على قرار واشنطن تأجيل قصف بعض الأهداف الإيرانية.

وتسببت تصريحات ترامب في انخفاض سعر خام برنت القياسي بنحو 13 بالمئة لفترة وجيزة، ليتراجع إلى ما دون 100 دولار للبرميل. وبحلول الساعة 1420 بتوقيت جرينتش، بلغ السعر حوالي 101.66 دولار.

وانتعشت الأسواق العالمية بشكل ملحوظ إذ عوضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائرها لتسجل مكاسب بنحو 1.3 بالمئة.

كان ترامب قد توعد يوم السبت “بمحو” محطات الكهرباء الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة. وحدد ترامب موعدا نهائيا اليوم الاثنين بحلول الساعة 0745 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2345 بتوقيت جرينتش).

ورد الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الاثنين قائلا إنه سيهاجم محطات الكهرباء الإسرائيلية وتلك التي تزود القواعد الأمريكية في أنحاء منطقة الخليج إذا نفذ ترامب تهديده “بمحو” شبكة الكهرباء الإيرانية.

وقتل أكثر من ألفي شخص خلال الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط. وعصف الصراع بالأسواق وتسبب في رفع أسعار الوقود وأجج المخاوف من التضخم في العالم وزعزع التحالفات الغربية التقليدية.

وآثار التهديد بشن ضربات على شبكات الكهرباء في الخليج مخاوف من حدوث اضطراب واسع النطاق في تحلية مياه الشرب وزاد من اضطراب أسواق النفط.

ورغم أن الهجوم على منشآت الكهرباء قد يلحق ضررا بإيران، فقد تكون له تداعيات كارثية على جيرانها في الخليج حيث يستهلك الفرد ما يقارب خمسة أمثال متوسط استهلاك الفرد من الطاقة.

وتعتمد مدن الخليج الصحراوية المتلألئة على الكهرباء لتيسير الحياة بها، وجزء من الطاقة يذهب إلى محطات تحلية المياه التي تنتج 100 بالمئة من المياه المستهلكة في البحرين وقطر، وتعتمد هذه المحطات على مياه البحر لتلبية أكثر من 80 بالمئة من احتياجات مياه الشرب في الإمارات ونحو 50 بالمئة من إمدادات المياه في السعودية.

وأغلقت إيران بشكل فعلي مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

* ألغام بحرية

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن تأثير أزمة أسواق الطاقة الناجمة عن الصراع أسوأ من صدمتي النفط في السبعينيات ومشكلة نقص الغاز بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 مجتمعة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مجلس الدفاع الإيراني تهديده اليوم الاثنين، قبل قرار ترامب تأجيل الضربات، بقطع طرق الملاحة في الخليج عبر زرع ألغام بحرية في حال وقوع هجوم على السواحل والجزر الجنوبية لإيران.

وأضاف “في هذه الحالة، سيظل الخليج بأكمله عمليا في وضع مشابه لوضع مضيق هرمز لفترة طويلة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الاثنين بدء موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات على البنية التحتية في طهران.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 43 آخرون في غارات استهدفت مبان سكنية في مدينة خرم اباد غرب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن غارة جوية ضربت مدينة بوشهر جنوب البلاد مستهدفة جهاز الأرصاد الجوية المحلي مما أودى بحياة رئيس قطاع الأرصاد الجوية في مطار بوشهر.

ونشر الهلال الأحمر الإيراني اليوم الاثنين مقطع فيديو لمبنى سكني في منطقة شمال طهران الراقية، دمرت معظم واجهته فيما حاول فريق الطوارئ إنقاذ شخص على نقالة من الطوابق العليا.

وفي السعودية، قالت وزارة الدفاع في وقت مبكر من اليوم الاثنين إن صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض. وجرى اعتراض أحدهما في حين سقط الآخر في منطقة غير مأهولة.

(شارك في التغطية فيل ستيوارت من واشنطن – إعداد شيرين عبد العزيز وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)