ترامب يتراجع عن فرض رسم 20% على السفن التي تعبر مضيق هرمز

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، تراجعه عن نيته فرض رسم على السفن العابرة لمضيق هرمز، بعدما كان قرر ذلك الاثنين، على أن يستعيض عنه باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة.

وقال ترامب إن قادة دول شرق أوسطية أقنعوه بخفض الرسوم غداة إعلانها، وأبدى معارضته لفرض أي رسوم على عبور هذا الممر المائي الحيوي.

وجاء في منشور له على منصته تروث سوشال “استنادا إلى محادثات مثمرة للغاية مع قادة في الشرق الأوسط قررت استبدال رسوم الاسترداد الأميركية البالغة 20 بالمئة باتفاقات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة”.

وأكد الرئيس الأميركي أنه سيُبقي على “حصار كامل” للسفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الآتية منها، من المقرر أن يعاد تفعيله الثلاثاء في الساعة 20,00 ت غ، وللسفن التي تنقل أي شحنات مرتبطة بإيران.

وكانت إيران أغلقت عمليا مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي كان يمر عبره خُمس إنتاج النفط الخام العالمي، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات ضدها في 28 شباط/فبراير.

وبدأ الإغلاق يُرفع تدريجيا بعدما وقّع الطرفان في 17 حزيران/يونيو مذكرة تفاهم، نصّت على بنود عدة من أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإجراء مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.

والثلاثاء الماضي، تجددت المواجهات على خلفية هجمات على سفن في مضيق هرمز نُسبت إلى الجمهورية الإسلامية.

واستؤنفت المواجهات بوتيرة غير مسبوقة منذ أسابيع، ما دفع ترامب إلى القول مرارا إن وقف إطلاق النار “انتهى”، ما أدى إلى انهيار مذكرة التفاهم.

وكان ترامب أعلن الاثنين أن واشنطن باتت “حارسة مضيق هرمز”، وأنها ستفرض رسوما مرتفعة على حركة الملاحة لتعويض الولايات المتحدة عن تكاليف حماية هذا الممر الرئيسي للنفط والغاز.

وأدى ذلك الإعلان إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وأثار قلق حلفاء واشنطن، لا سيما أن الولايات المتحدة كانت ندّدت سابقا بخطط إيران لفرض “بدل خدمات” في المضيق.

لكن الرئيس الأميركي أورد الثلاثاء أنه غيّر رأيه بعد محادثات أجراها مع قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

وقال ترامب لصحافيين لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في المكتب البيضوي “طرحت الفكرة أمس، وظننت أنها جيدة. اتصل بي أشخاص مختلفون، من دول مختلفة، ملوك وأمراء وكل أولئك الذين نعرفهم ونحبّهم”.

وتابع “قالوا إنهم يفضلون فعل ذلك بطريقة مختلفة. يودّون الاستثمار في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات… وأنا في الواقع يروق لي ذلك، لأنني لا أعتقد أن من حق أي جهة أن تفرض رسما على عبور المضيق”.

وأضاف “من غير العادل ألا نحصل على تعويض ما”.

في المقابل، شدّدت القيادة العسكرية الإيرانية على أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق، محذرة في الوقت نفسه دول الخليج المجاورة من التعاون مع واشنطن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها ترامب البالغ 80 عاما عن قرار أعلنه على صلة بالرسوم، إذ سبق أن خفّض رسوما جمركية باهظة كان أعلن فرضها العام الماضي على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعدما تسبّبت باضطرابات في الأسواق.

دك/ع ش-ود/ب ق