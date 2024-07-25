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ترامب يتطرّق في منشور إلى “محو إيران عن وجه الأرض”

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تطرّق المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الخميس إلى القضاء على إيران، خصم الولايات المتحدة، وذلك في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي استعاد فيه الأسلوب الناري الذي كان يعتمده إبان ولايته الرئاسية.

وكتب ترامب في منشور على شبكة تروث سوشال “إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوما، آمل أن تطمس الولايات المتحدة إيران، أن تمحوها عن وجه الأرض. إذا لم يحصل ذلك سيُعتبر قادة الولايات المتحدة جبناء وبلا شجاعة!”.

تعليق ترامب أرفق بتسجيل فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتطرّق فيه أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء إلى مخطط يستهدف ترامب يُزعم أنه إيراني.

وفي الأسبوع الماضي أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ جهاز الخدمة السريّة عزّز في الأسابيع الأخيرة إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف “تهديدات” مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، مؤكّدة أنّ لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولة الاغتيال التي تعرّض لها المرشح الجمهوري.

وأفادت شبكة سي ان ان الإخبارية الأميركية بتلقي سلطات أميركية معلومات بشأن خطة لطهران تستهدف الرئيس السابق، ما دفع إلى تعزيز الحماية الأمنية لترامب. كذلك تطرقت وسائل إعلام أخرى للخطة.

والعلاقات متوترة بين واشنطن وإيران وقد بلغت حافة الانفجار مع سعي طهران للانتقام لمقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في العام 2020، بأمر من ترامب الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي إنه “يتابع منذ سنوات تهديدات إيرانية تُطلق ضد مسؤولين سابقين في إدارة ترامب”.

وأعاد منشور ترامب إلى الأذهان واقعة مثيرة للجدل تعود للعام 2019 حين هدّد خلال ولايته الرئاسية بـ”طمس” إيران إذا نفذت هجوما على “أي شيء أميركي”.

وجاء ذلك بعدما قال مسؤولون إيرانيون إن الطريق إلى الدبلوماسية بين البلدين مغلق بشكل دائم بعد الرزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها ترامب.

خلال ولايته الرئاسية، هدّد ترامب كوريا الشمالية أيضا بـ”نار وغضب لم يشهد العالم مثيلا لهما”، إلا أنه نسج في ما بعد روابط صداقة مع زعيمها كيم جونغ أون.

فت/ود/ب ق

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