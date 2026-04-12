ترامب يتعهد بإحكام السيطرة على مضيق هرمز بعد تعثر المحادثات مع إيران

ميامي/إسلام اباد 12 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن البحرية الأمريكية ستبدأ فورا في إحكام السيطرة على مضيق هرمز في تصعيد للأزمة بعد فشل مفاوضات ماراثونية مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يهدد وقف إطلاق النار الهش المتفق عليه لأسبوعين.

وذكر ترامب، في منشور على منصة تروث سوشال أن الولايات المتحدة ستعترض كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوما لإيران، وستبدأ بتدمير الألغام التي قال إن الإيرانيين زرعوها في المضيق، وهو ممر حيوي لنحو 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية وأغلقته إيران فعليا خلال الحرب.

وأوضح “اعتبارا من الآن، ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، بفرض سيطرتها على حركة جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته”.

وأضاف “أصدرت أيضا تعليمات إلى البحرية الخاصة بنا بتعقب كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوما لإيران واعتراضها. لن يتمتع أي أحد يدفع رسوم عبور غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار”.

وأوضح “أي إيراني يطلق النار علينا، أو على السفن السلمية، سيلقى به في الجحيم!”.

وقال ترامب في وقت لاحق لشبكة فوكس نيوز إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، والتي انتقدها لعدم دعمها الحرب التي شنها برفقة إسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط، ترغب في المساعدة في العملية الجارية في المضيق. ولم يصدر بعد أي تعليق من حلفاء واشنطن.

* تبادل الاتهامات

قال ترامب أيضا إنه يتوقع أن يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات و”يمنحوننا كل ما نريده” بعد محادثات مطلع الأسبوع في إسلام اباد، مضيفا أن تعليقا أدلى به الأسبوع الماضي عن محو الحضارة الإيرانية هو الذي دفعهم بشكل أساسي إلى التفاوض.

وحمل كل طرف على الآخر مسؤولية عدم نجاح المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب التي أودت بحياة الآلاف وتسببت في ارتفاع أسعار النفط العالمية منذ اندلاعها قبل أكثر من ستة أسابيع.

وقال جيه. دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ورئيس وفد الولايات المتحدة في المحادثات “الخبر السيئ هو أننا لم نتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن هذا خبر سيئ لإيران أكثر بكثير مما هو خبر سيئ للولايات المتحدة الأمريكية”.

حمل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي ترأس وفد بلاده إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي الولايات المتحدة المسؤولية لعدم كسبها ثقة إيران على الرغم من طرح فريقه “لمبادرات استشرافية”.

وذكر قاليباف على منصة إكس “فهمت الولايات المتحدة منطق إيران ومبادئها، وحان الوقت لتقرر ما إذا كانت تستطيع كسب ثقتنا أم لا”.

والمحادثات التي جرت في إسلام اباد، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، هي أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من عشر سنوات، وأعلى مستوى من المناقشات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال فانس إن إيران اختارت عدم قبول الشروط الأمريكية، بما في ذلك عدم تصنيع أسلحة نووية.

وقال ترامب “يمكنني الخوض في تفاصيل كثيرة، والتحدث عن الكثير مما حدث، ولكن هناك شيء واحد فقط يهم؛ إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية!”.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن المطالب الأمريكية “المبالغ فيها” عرقلت التوصل إلى اتفاق. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أخرى أنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، لكن مضيق هرمز وبرنامج إيران النووي بقيا نقطتي الخلاف الرئيسيتين.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار إن من “الضروري” الحفاظ على وقف إطلاق النار المتفق عليه يوم الثلاثاء.

وعبر البابا ليو بابا الفاتيكان اليوم الأحد “عن قربه من الشعب اللبناني الحبيب”، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وقال خلال عظته الأسبوعية اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس “مبدأ الإنسانية، المخطوط في ضمير كل شخص والذي تقر به القوانين الدولية، يقتضي أخلاقيا حماية المدنيين من الآثار المروعة للحرب”.

* إسرائيل تواصل قصف لبنان

قال زئيف إلكين عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر لإذاعة الجيش إن إجراء مزيد من المحادثات لا يزال خيارا مطروحا، لكنه حذر قائلا “الإيرانيون يلعبون بالنار”.

وحتى مع انعقاد المحادثات، واصلت إسرائيل قصف مسلحي حزب الله المدعومين من طهران في لبنان، مصرة مع واشنطن على أن هذا الصراع ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وتقول إيران إن القتال في لبنان يجب أن يتوقف.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب منصات إطلاق صواريخ لجماعة حزب الله اللبنانية خلال الليل بين أمس السبت واليوم الأحد، وتسنت رؤية دخان أسود يتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الأحد.

ودوت صفارات الإنذار من هجمات جوية في بلدات في إسرائيل قرب الحدود محذرة من صواريخ قادمة من لبنان.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني ومسؤولون أنه إلى جانب الإفراج عن الأصول المجمدة، تطالب طهران أيضا بالسيطرة على مضيق هرمز والحصول على تعويضات عن الحرب وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار في أنحاء المنطقة ليشمل لبنان.

وتريد طهران تحصيل رسوم مقابل العبور من مضيق هرمز.

ورغم تعثر الجهود الدبلوماسية، ظهرت بوادر مبكرة على عودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع شحن الطاقة، إذ عبرت ثلاث ناقلات عملاقة محملة بالكامل مضيق هرمز أمس السبت، في أول عبور من هذا النوع منذ وقف إطلاق النار.

(إعداد مروة سلام ودعاء محمد ومحمد أيسم وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )