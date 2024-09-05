ترامب يتعهّد مكافحة هدر المال العام وهاريس تستعد للمناظرة

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كشف المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب عن خطة الخميس لتعيين الملياردير إيلون ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية للحد من الهدر في الإنفاق الذي يكلّف “تريليونات” الدولارات.

وأفاد ترامب أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك بأن ماسك الذي اقترح الفكرة، سيشرف على “مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفدرالية بأكملها” في إدارة الرئيس السابق الثانية في حال فوزه في الانتخابات.

يخوض ترامب معركة انتخابية تتقارب فيها النتائج إلى حد كبير للفوز بولاية ثانية على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس التي تتولى حاليا منصب نائبة الرئيس وتمضي الأيام المقبلة في بنسلفانيا للاستعداد لمناظرة متلفزة حاسمة بين الخصمين الثلاثاء.

وقال ترامب أمام “نادي نيويورك الاقتصادي” إن هذه اللجنة ستضع خطة تحرّك “للقضاء تماما على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر”.

وأشار إلى أن الخطوة يمكن أن توفّر “تريليونات وتريليونات الدولارات”.

وفي استعراضه خطة اقتصادية مختلفة تماما عن تلك التي عرضتها هاريس قبل انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، تعهّد ترامب خفض الضرائب في خطوة تقدّر “بلومبرغ” بأنها ستكلف أكثر من 10 تريليونات دولار على مدى عقد.

وأكد ترامب (78 عاما) على خطته لخفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتسهيل الإجراءات الإدارية.

كذلك، تعهّد جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفّرة في العالم وشدد على أنه سيلغي قانون الرئيس جو بايدن الأبرز بشأن المناخ والضرائب والمعروف بـ”قانون خفض التضخم”.

– “نتائج متقاربة” –

من جانبه، أفاد ماسك على منصته “إكس”، “أتطلع لخدمة أميركا إذا سنحت لي الفرصة. لا حاجة لا لمقابل مادي ولا منصب ولا تقدير”.

ولم يتم بعد الكشف عن الكيفية التي ستعمل من خلالها لجنة الكفاءة المطروحة.

وبينما أدلى ترامب بتصريحاته، وصلت هاريس إلى ولاية بنسلفانيا التي تلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية الأميركية حيث تفيد تقارير بأنها ستمضي خمسة أيام استعدادا لمناظرتها مع ترامب.

ولا يشمل جدول أعمالها أي تجمّعات انتخابية مقررة هناك. وستقضي معظم وقتها وهي تضع استراتيجيات مع مستشاريها وتحضّر محاور هجماتها بينما تلتقي ناخبين بشكل غير رسمي.

وعزّز دخول هاريس على خط السباق قبل ستة أسابيع حماسة الديموقراطيين الذين كانوا يشعرون باليأس حيال فرص فوز بايدن على ترامب. لكنّ الحزبين يستعدان اليوم لانتخابات ستكون نتائجها متقاربة جدا في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتوقع أن تكون بنسلفانيا وجورجيا وبضع ولايات أخرى متأرجحة بين الجمهوريين والديموقراطيين، حاسمة. وتظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدا في معظم هذه الولايات.

وقالت هاريس أمام حشد الأربعاء في نيوهامشر حيث كشفت عن مقترحات اقتصادية تشمل خفض معدل ضريبة أرباح رأس المال أكثر مما ورد في خطة بايدن في مسعى لجذب الناخبين المعتدلين، إنّ “نتائج هذا السباق ستكون متقاربة حتى النهاية”.

وستكون المناظرة أول اجتماع على الإطلاق بين هاريس وترامب، إذ رفض الرئيس السابق حضور مراسم تنصيب بايدن بعدما أصرّ على أنّه تم التلاعب بنتائج انتخابات 2020.

وتذكّر استعدادات هاريس في بنسلفانيا بالأسبوع الذي أمضاه بايدن في كامب ديفيد في ولاية ميريلاند وهو يحضّر لمناظرته الكارثية مع ترامب في 27 حزيران/يونيو والتي أنهت فعليا حملته الرئاسية.

وستعتمد نائبة الرئيس على المستشارة كارين دان التي قادت التحضيرات لمناظرة باراك أوباما في 2012 وهيلاري كلينتون في 2016 إضافة إلى المستشارة البارزة روهيني كوساوغلو.

– “بغيضون” –

أما ترامب (78 عاما)، فقال من جهته إنه يستعد كما فعل عندما واجه بايدن، عبر المشاركة في نقاشات في إطار الحملة وعقد اجتماعات للبحث في السياسة مع مجموعة من المساعدين.

وخلال منتدى للقاء الناخبين نقلته شبكة “فوكس نيوز” الأربعاء في بنسلفانيا، اتّهم الجمهوري “أيه بي سي” التي تستضيف المناظرة بالتحيّز ووصف الشبكة وأحد أبرز مقدّميها بأنه “بغيضون” بينما زعم بأن هاريس ستحصل على أسئلة المناظرة سلفا.

وقال “إنهم بغيضون للغاية وأعتقد أن الكثير من الناس سيتابعونها لرؤية درجة قذراتهم ومدى عدم إنصافهم”.

ونشرت “أيه بي سي نيوز” قواعدها للمناظرة الأربعاء. وعلى غرار المواجهة بين بايدن وترامب، سيتم إغلاق الميكروفون الخاص بكل مرشّح عندما يكون الدور للمرشّح الآخر في الكلام.

وأفادت “أيه بي سي” في بيان أنّه لن يكون هناك جمهور في القاعة و”لن تتم مشاركة أي مواضيع أو أسئلة مع الحملات أو المرشّحين مسبقا”.

وسيتحدّث ترامب الخميس عن بُعد أمام تجمّع لـ”ائتلاف اليهود الجمهوريين” في لاس فيغاس.

وعادت مخاوف الملياردير الجمهوري القانونية إلى الواجهة الخميس إذ عقدت جلسة للمحكمة حضرها مدعون عامون ومحامو الدفاع للنظر في قضية ترامب المرتبطة باتهامه بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020. وأصر ترامب على براءته.

فت-ملم/لين/غ ر