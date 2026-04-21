ترامب يتهم إيران بانتهاك الهدنة عدّة مرات عشية انقضاء مهلتها

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الثلاثاء، بـ”انتهاك وقف إطلاق النار عدّة مرّات”، مؤكدا أنّ بلاده “في موقف تفاوضي قوي”، وذلك رغم عدم ظهور مؤشرات إلى انعقاد محادثات في إسلام آباد، مع قرب انقضاء مهلة الهدنة الأربعاء.

وأعلنت طهران الثلاثاء أنها لم تُرسل وفدا بعد لعقد جولة مفاوضات سلام جديدة مع الولايات المتحدة.

وأورد التلفزيون الرسمي أن “أي وفد إيراني سواء كان رئيسيا أم ثانويا لم يغادر حتى الآن إلى إسلام أباد في باكستان”، نافيا بذلك أنباء كانت تؤكد عكس ذلك.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين إيرانيين قولهم “نحن لا نقبل التفاوض تحت التهديدات وانتهاك الالتزامات” و”استمرار المشاركة في المفاوضات يعتمد على تغير سلوك الأميركيين ومواقفهم”.

والأربعاء، تنتهي هدنة الأسبوعين التي تم التوصل إليها في الثامن من نيسان/أبريل، ما يعني أنّ المنطقة قد تنزلق مجددا إلى الحرب، في حال لم يتم عقد محادثات جديدة بهدف وضع حد نهائي للنزاع.

وفي جولة المفاوضات السابقة التي استضافتها باكستان هذا الشهر والتي جرت على أعلى مستوى بين البلدين منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في العام 1979، رأى محللون أن مستوى الوفود كان مؤشرا على الرغبة في التوصل إلى اتفاق.

لكن المحادثات انتهت من دون اتفاق، وأعادت إيران إغلاق مضيق هرمز، بينما أعلن ترامب فرص حصار على الموانئ الإيرانية.

والثلاثاء، أكد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أنّ “إيران انتهكت وقف إطلاق النار عدّة مرات”.

ومع ذلك، قال لقناة سي إن بي سي “سنتوصل إلى اتفاق ممتاز. أعتقد أنه ليس أمامهم خيار آخر… نحن في موقف تفاوضي قوي جدا”.

وقال في وقت لاحق إنّ بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام من خلال الإفراج عن ثماني نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام.

– الضغط على واشنطن –

وكان ترامب اتهم طهران بإطلاق النار باتّجاه سفن في المضيق الحيوي، في حين اعتبرت إيران أن الحصار الأميركي وسيطرة الولايات المتحدة على إحدى سفنها يشكّلان انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يشعرون بأن إدارة ترامب لم تتصرف بحسن نية في المفاوضات، ورفضت التراجع عمّا يقولون إنها مطالبها المبالغ فيها.

لكن سكان العاصمة الإيرانية الذين تحدّثوا لصحافيي فرانس برس في باريس قالوا إن حياتهم اليومية تزداد سوءا في ظل تضييق الحكومة الخناق عليهم وتداعيات الحرب.

وقالت ساغار البالغة 39 عاما “لا يوجد ضوء في نهاية النفق. الوضع الاقتصادي فظيع. إنهم (السلطة) يعتقلون الناس بلا سبب. الإعدامات تتزايد. كلها أخبار سيئة”.

وبينما تنقضي مهلة الهدنة ليل الثلاثاء الأربعاء، قال ترامب لوكالة “بلومبرغ” إن الإنذار الذي وجهه لإيران لتوقيع اتفاق وإلا سيستهدف منشآتها الحيوية، ينتهي “مساء الأربعاء، بتوقيت واشنطن”، مستبعدا تمديد الهدنة.

وشدّد على أن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية لن ينتهي إلى حين التوصل إلى اتفاق، فيما تضغط واشنطن على إيران لتقديم تنازلات في برنامجها النووي المتنازع عليه.

ويرى خبراء أن طهران تحاول الضغط على واشنطن في وقت يتوجّس قادتها من التوقيع على اتفاق معها.

وكتب دانيال بايمان من “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” أن “المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد مجرّد صدام في القدرات، بل أصبحت صراعا على قدرة التحمل سياسيا وعلى أوراق التفاوض”.

ورغم التوتر، انخفضت أسعار النفط الثلاثاء بينما ارتفعت الأسهم، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.

وفي إسلام آباد، انتشرت قوات الشرطة والجيش المدججة بالسلاح في مناطق من بينها محيط فندق “سيرينا” حيث جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات الأميركية-الإيرانية، علما بأنه طُلب من نزلائه إخلاؤه في الأيام الأخيرة.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية باقي مناطق المدينة، فيما تستعد الأعمال التجارية والمدارس لتلقي أوامر إغلاق.

وانتقلت بعض المدارس والجامعات بالفعل إلى التعليم عن بعد لهذا الأسبوع فيما حظرت السلطات دخول الشاحنات وغيرها من المركبات الثقيلة إلى المدينة.

– “ذرائع لا أساس لها من الصحة” –

في طهران، دانت وزارة الخارجية الاعتقالات التي أعلنت الإمارات تنفيذها الإثنين، بحق من وصفتهم بأنهم أعضاء في جماعة مرتبطة بإيران تخطط لأعمال “إرهابية” في الدولة.

ودعا المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في بيان، أبوظبي إلى “احترام حقوق وكرامة الأفراد، والامتناع عن أي تصرفات انتقامية”.

وفي ما يتعلق بلبنان، أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستستضيف الخميس جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ترمي إلى الدفع قدما نحو التوصل إلى اتفاق.

وغداة تأكيد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن هدف المفاوضات الثنائية هو وقف الأعمال العدائية وإنهاء احتلال القوات الإسرائيلية لمناطق في جنوب البلاد، قال وزير الدفاع الإسرائيليي يسرائيل كاتس إن سلاح حزب الله سينُزع باستخدام وسائل “عسكرية ودبلوماسية”.

ويسري منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان. واتسعت الحرب في الشرق الأوسط لتشمل لبنان بعدما أطلق حزب الله هصواريخ على إسرائيل دعما لإيران. وأسفرت الحرب عن مقتل 2387 شخصا، ونزوح أكثر من مليون شخص، وفق أرقام رسمية.

ويرفض حزب الله ومناصروه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. كما سبق لهم رفض القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بتجريده من سلاحه.

