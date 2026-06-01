ترامب يتواصل مع إسرائيل وحزب الله وسط آمال بصمود هدنة لبنان

دبي/القاهرة أول يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه أجرى اتصالات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، مما يحيي الآمال في صمود هدنة في لبنان على الرغم من إشارة وسائل إعلام إيرانية رسمية إلى أنها قد تنهار.

وذكر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن حزب الله تعهد عبر وسطاء بعدم مهاجمة إسرائيل، وأن نتنياهو وافق على سحب أي قوات تستعد لمهاجمة لبنان.

لكن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وهجمات حزب الله على القوات الإسرائيلية استمرت مساء اليوم.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء في وقت سابق أن طهران ستوقف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بعدما أمرت إسرائيل قواتها بالتوغل في لبنان لقتال حزب الله، مما يعقد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وقال ترامب لمراسل شبكة إن.بي.سي إنه لم يتلق من إيران ما يفيد بتعليق المحادثات غير المباشرة.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن من المرجح أن ينتهي وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في أوائل أبريل نيسان، إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على حزب الله.

ولم يؤكد المسؤولون الإيرانيون التقارير بنحو مباشر، لكن وزارة الخارجية ذكرت في وقت متأخر اليوم أن طهران تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن جميع انتهاكات وقف إطلاق النار المشترك بينهما والهدنة في لبنان.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إنه أجرى “اتصالا مثمرا” مع نتنياهو وإنه تواصل مع حزب الله أيضا.

وأضاف ترامب “… لن تتوجه قوات (إسرائيلية) إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها إلى هناك أُمرت بالرجوع بالفعل”. ولم تعلق إسرائيل بعد.

وأمر نتنياهو اليوم بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله وكان من المتوقع أن تكون غارات جوية، إذ شنت إسرائيل عدة غارات جوية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منتصف أبريل نيسان.

وعلى الأرض، سيطرت القوات الإسرائيلية بالفعل على منطقة واسعة من جنوب لبنان تمتد من الحدود إلى نهر الليطاني، وتواصل التقدم إلى ما وراءه نحو نهر الزهراني على بعد نحو 10 كيلومترات إلى الشمال، وذلك في أعمق توغلاتها في لبنان منذ 25 عاما.

وقال ترامب أيضا إنه ينبغي لحزب الله وقف هجماته على إسرائيل “وبالمثل، أجريت، من خلال ممثلين رفيعي المستوى، اتصالا هاتفيا جيدا للغاية مع حزب الله، ووافقوا على وقف جميع أعمال إطلاق النار”.

وفي وقت لاحق، قالت الرئاسة اللبنانية إن حزب الله وافق على اقتراح أمريكي بوقف متبادل للهجمات يمتد ليشمل جميع الأراضي اللبنانية. ويشير هذا إلى أن تعهد الحزب لم يمتد إلى شمال إسرائيل حيث يشن الحزب هجمات متكررة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ولم يسبق لأي رئيس أمريكي أن تحدث مع حزب الله بوساطة أو من دونها. وتصنف الولايات المتحدة الجماعة اللبنانية منظمة إرهابية.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )