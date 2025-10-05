The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يتوعد “بالقضاء التام” على حماس إذا رفضت تسليم السلطة

واشنطن (رويترز) – توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بالقضاء التام” على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إذا رفضت التخلي عن السلطة وتسليم السيطرة على قطاع غزة مثلما تهدف خطته لإنهاء الحرب.

ولدى سؤاله عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتفق مع وقف قصف القطاع ويؤيد رؤية الولايات المتحدة الأوسع، قال ترامب لشبكة سي.إن.إن يوم السبت “نعم فيما يخص بيبي” في إشارة لنتنياهو.

وفي المقابلة التي بُثت يوم الأحد، أضاف ترامب أنه يتوقع أن يعرف قريبا ما إذا كانت حماس ملتزمة بتحقيق السلام.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

