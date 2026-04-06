ترامب يتوعد إيران “بجحيم” إذا ظل المضيق مغلقا ويلمح لإمكانية إبرام اتفاق

واشنطن/القاهرة 6 أبريل نيسان (رويترز) – هدد الرئيس دونالد ترامب “بجحيم” على طهران إذا لم تبرم اتفاقا وتعيد فتح مضيق هرمز بحلول الموعد النهائي الذي حدده يوم الثلاثاء، في الوقت الذي أشاد فيه بالقوات الخاصة الأمريكية التي أنقذت أحد أفراد سلاح الجو في مهمة عالية المخاطر من عمق الأراضي الإيرانية.

تقصف الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بصواريخ وغارات جوية منذ أكثر من خمسة أسابيع للقضاء على ما تصفانه بتهديد وشيك ناجم عن برنامج لتطوير أسلحة نووية في البلاد وترسانة صواريخ باليستية ودعم جماعات مسلحة بالمنطقة.

وجعلت طهران مضيق هرمز في حكم المغلق بعد أن كان يمر منه نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية، وهاجمت قواعد عسكرية أمريكية وأهدافا أخرى في دول الخليج.

وقال مسؤول لوسائل إعلام حكومية إيرانية إن انفجارات هزت طهران صباح الاثنين وأسفرت غارة أمريكية إسرائيلية على مبنى سكني جنوبي المدينة عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما ورد في التقرير.

وفي منشور يعج بالألفاظ النابية على منصته تروث سوشال، هدد ترامب يوم الأحد بشن مزيد من الضربات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة والنقل، وهو ما يقول منتقدوه إنه سيشكل جريمة حرب.

وقال “يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، وكل ذلك في يوم واحد في إيران”.

وأضاف “لن تروا له مثيلا!!! افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم، سترون! الحمد لله. الرئيس دونالد ج. ترامب”.

في نوع من الرسائل المتضاربة التي حيرت المؤيدين والمعارضين والأسواق المالية على حد سواء، قال ترامب في لفوكس نيوز يوم الأحد إن إيران تجري مفاوضات وإنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء من المنطقة يناقشون شروط وقف إطلاق نار محتمل 45 يوما قد يؤدي إلى إنهاء دائم للحرب، وذلك نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على المحادثات من الولايات المتحدة وإسرائيل والشرق الأوسط.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة ما ورد في التقرير. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وذكر التقرير أن الوسطاء يتفاوضون على اتفاق من مرحلتين. وستكون المرحلة الأولى وقفا لإطلاق النار 45 يوما وستكون المرحلة الثانية اتفاقا لإنهاء الحرب.

* إيران تندد “بالتهور” الأمريكي وتستهدف الخليج

تطالب طهران بوقف الأعمال القتالية، وندد محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى (البرلمان الإيراني) بتهديدات ترامب، قائلا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضلله.

وكتب على منصة إكس “تحركاتك المتهورة تجر الولايات المتحدة إلى جحيم حقيقي لكل أسرة، ومنطقتنا بأكملها ستحترق لأنك تصر على اتباع أوامر نتنياهو”.

ووسعت إيران نطاق هجماتها على البنية التحتية للطاقة في الخليج، إذ شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت بتروكيماوية في الكويت والبحرين والإمارات، مظهرة قدرتها على القتال على الرغم من القصف الأمريكي الإسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري أنه استهدف سفينة مرتبطة بإسرائيل في ميناء جبل علي في دبي.

وأفادت مؤسسة البترول الكويتية بأن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حرائق وأضرار مادية جسيمة في مصانع بتروكيماويات تديرها شركات تابعة للمؤسسة.

وتؤكد هذه الهجمات قدرة إيران على شن هجمات عبر الحدود وتعطيل البنى التحتية في عدد من دول الخليج، مما كشف عن نقاط ضعف في مراكز الطاقة والمراكز البحرية.

وفي حيفا بشمال إسرائيل، أظهرت وسائل الإعلام فرق البحث والإنقاذ وهي تمشط الأنقاض بعدما أصاب صاروخ إيراني مبنى سكنيا. وقال مسعفون إسرائيليون إن تسعة أشخاص يتلقون العلاج. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا بأن فرق الإنقاذ انتشلت جثتين من تحت الأنقاض.

* عملية قوات خاصة

أعلن ترامب إنقاذ فرد سلاح الجو في الساعات الأولى من يوم الأحد، واصفا العملية بأنها “واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة”.

وقال ترامب في رسالة على منصة إكس إن مسؤول أنظمة الأسلحة في الطائرة إف-15 التي أسقطت يوم الجمعة مصاب، لكنه “سيكون بخير”. وجرى إنقاذ قائد الطائرة يوم الجمعة.

كانت قوات خاصة أمريكية قد تسللت تحت جنح الظلام وبعيدا عن الأنظار إلى عمق إيران وتسلقت سلسلة جبال يبلغ ارتفاعها سبعة آلاف قدم وأنقذت خبير الأسلحة الأمريكي الذي كان عالقا هناك ونقلته لنقطة آمنة قبل فجر الأحد.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن طائرتين من طراز إم.سي-130، كانتا قد نقلتا بعضا من نحو 100 فرد من قوات العمليات الخاصة إلى منطقة وعرة جنوبي طهران، تعرضتا لعطل ميكانيكي ولم تعودا قادرتين على الإقلاع.

وأجبر هذا قادتهم على اتخاذ قرار محفوف بالمخاطر، فأصدروا أوامر بإرسال طائرات إضافية إلى إيران لإجلاء المجموعة على دفعات

وجرى سحب قوة الإنقاذ على مراحل، كما دمرت القوات الأمريكية طائرتي إم.سي-130 المعطلتين وأربع طائرات هليكوبتر إضافية داخل إيران، بدلا من المخاطرة بترك معدات حساسة خلفهم.

وقالت إيران إن عدة طائرات أمريكية دمرت خلال العملية.

وأسفرت الحرب التي اندلعت بضربات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط عن مقتل الآلاف معظمهم في إيران ولبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 11 شخصا في لبنان يوم الأحد.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )