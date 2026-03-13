ترامب يتوعد إيران بـ”تدمير كامل” ومسؤولون يشاركون في مسيرات علنية

توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بـ”تدمير كامل” لنظام الحكم في إيران، بينما نزل عدد من المسؤولين الكبار الى شوارع طهران للمشاركة في مسيرة “يوم القدس”، في ظهور علني نادر مع مرور أسبوعين على بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن المرشد الأعلى الجديد آية الله مجتبى خامنئي “جريح” و”مشوه” على الأرجح.

وتدخل الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران أسفرت عن مقتل مرشدها الأعلى آية الله علي خامنئي أسبوعها الثالث السبت.

واتسع نطاق النزاع في المنطقة وطاولت تداعياته دولا عدة وصولا الى تركيا وقبرص، مع ردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة.

وكان مسؤولون إيرانيون كبار بينهم الرئيس مسعود بيزشكيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني شاركوا الجمعة في مسيرة “يوم القدس” في وسط طهران، بحسب لقطات عرضها التلفزيون الرسمي، وذلك في ظهور علني نادر منذ بدء الهجوم.

وتزامنت المسيرة السنوية مع ضربات على مقربة من مكان تنظيمها، أسفرت عن مقتل شخص على الأقل، بحسب الاعلام الرسمي. وأتى ذلك بعدما وجّهت إسرائيل انذارا لإخلاء منطقتين في وسط طهران، غير بعيدتين من مكان المسيرة.

وقال لاريجاني “هذه الهجمات مصدرها الخوف واليأس. القوي لا يقصف تظاهرات على الإطلاق. من الواضح أن (الهجوم) فشِل”.

وأتى ذلك بعد ساعات من تحذير ترامب على شبكته “تروث سوشال” من أن للولايات المتحدة “قوة نارية لا مثيل لها، وذخيرة غير محدودة، وكل الوقت الذي نحتاجه، انظروا ماذا سيحدث لهؤلاء الأوغاد المجانين اليوم”.

أضاف “نحن بصدد تدمير كامل للنظام الإرهابي الإيراني، عسكريا واقتصاديا وبطرق أخرى”. وأضاف “القوات البحرية الإيرانية لم تعد موجودة، وقواتهم الجوية انتهت، وصواريخهم وطائراتهم المسيّرة وكل ما عدا ذلك تجري إبادته، وقادتهم مُحوا من على وجه الأرض”.

وتابع “إنهم يقتلون الأبرياء في كل أنحاء العالم منذ 47 عاما، والآن أنا، بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، أقوم بقتلهم. يا له من شرف عظيم أن أفعل ذلك!”.

وفي مقابلة مع اذاعة فوكس نيوز بثت الجمعة، توعّد ترامب إيران بمزيد من الضربات العنيفة. وقال “سنضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوع المقبل”.

من جهته، أورد هيغسيث في مؤتمر صحافي “نعلم أن ما يسمى الزعيم الجديد، وهو ليس زعيما أعلى، مصاب ومشوه على الأرجح”، مذكّرا بأنه لم يظهر شخصيا الخميس مع نشر أول خطاب له منذ تعيينه الأحد، والذي تلي عبر التلفزيون الرسمي الايراني.

وأكد مسؤولون إيرانيون إصابة مجتبى خامنئي في الضربة التي أودت بوالده، لكنهم لم يدلوا بأي تفاصيل أخرى.

كذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا أكثر من 15 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة مقتل كل أفراد الطاقم الستة لطائرة للتزود بالوقود تحطمت في غرب العراق.

وأضافت “إن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق”، مكررة أن الحادث “لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة

إلا أن الجيش الإيراني أعلن في بيان نشره التلفزيون الرسمي أن الطائرة أصيبت بصاروخ أطلقته جماعات مسلحة موالية لطهران في غرب العراق.

الى ذلك، كرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن موقف باريس “دفاعي بحت” في الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط، و”ليس ما يبرر مهاجمتها البتة”، وذلك بعد مقتل أول جندي من بلاده في هجوم في منطقة إربيل، أسفر كذلك عن إصابة جنود آخرين بجروح.

وأكد قائد عسكري فرنسي أن “مسيّرة من نوع شاهد” الإيرانية الصنع قتلت الجندي الفرنسي في كردستان.

وكانت جماعة “أصحاب الكهف” العراقية الموالية لإيران حذرت من أن المصالح الفرنسية في المنطقة أصبحت الآن أهدافا بعد وصول حاملة طائرات فرنسية إلى “منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية”. إلا أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

– هرمز ممر معقد –

في واشنطن، اعتبر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال دان كاين الجمعة أن مضيق هرمز هو ممر “معقد تكتيكيا”، مقرّا بصعوبة العمل على مرافقة السفن لعبوره بشكل آمن في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

وكان المرشد الإيراني الجديد أمر الخميس بإبقاء المضيق الذي يشكّل ممرا استراتيجيا لتجارة النفط العالمية مغلقا، وسارع الحرس الثوري إلى تعهّد تنفيذ هذا “الأمر”، بعدما أسفرت الحرب عن ارتفاع حاد في أسعار الخام.

ونزح ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص داخل إيران منذ بدء الحرب، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس.

وفي إسرائيل، أعلن مسؤولون مقتل 14 شخصا بينما أسفرت الهجمات في الخليج عن مقتل 26 شخصا بينهم سبعة عناصر من الجيش الأميركي.

أطلقت إيران وابلا من المسيّرات والصواريخ باتّجاه بلدان مجاورة تضم مصالح أميركية، بما فيها السعودية حيث أعلنت وزارة الدفاع الجمعة أن قواتها اعترضت عشرات المسيّرات.

وسُمع دوي انفجار جديد بعد ظهر الجمعة في دبي، بحسب مراسل لفرانس برس.

بدورها، قالت وزارة الدفاع “تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”.

وأتى ذلك بعد ساعات من إصابة مبنى في الحيّ المالي بدبي بشظايا ناجمة عن هجوم تم اعتراضه، حسبما أفاد شهود عيان وصحافي من فرانس برس.

وهددت طهران في وقت سابق هذا الأسبوعـ باستهداف مؤسسات مالية عقب تعرّض مصرف إيراني للقصف. ودفع ذلك شركات كبرى في دبي لإغلاق مكاتبها أو الطلب من موظفيها المغادرة، وبشكل خاص في مركز دبي المالي العالمي.

وفي عُمان، قُتل شخصان جراء سقوط مسيّرة في شمال السلطنة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.

كما أعلنت إسرائيل وقوع هجمات صاروخية إيرانية جديدة.

ورفعت السلطات الإيرانية في الأيام الماضية من نبرة التحدي للولايات المتحدة، مؤكدة أنها لا تريد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.

– كاتس يهدد لبنان –

هدد وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان الجمعة، بأن يدفع “ثمنا متزايدا” من الدمار بسبب هجمات حزب الله.

وحذّر الحكومة من أنها ستواجه دمارا إضافيا “وخسارة أراضٍ، الى أن تحقق التزامها الأساسي بنزع سلاح حزب الله” المدعوم من طهران.

وقتل ثمانية أشخاص على الاقل جراء غارة استهدفت مبنى في بلدة المية والمية القريبة من مدينة صيدا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.

وألقت طائرات إسرائيلية مناشير في سماء العاصمة اللبنانية محدثة دويا هائلا أثار تكراره الرعب بين السكان.

وورد في أحد المنشورات الموجّهة الى اللبنانيين “عليكم نزع سلاح حزب الله، درع ايران”، و”لبنان هو قرارك ليس قرار غيرك”. وتضمن المنشور رمزا للمسح، مع عبارة “الوحدة 504 تعمل لضمان مستقبل لبنان وشعبه”.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حزب الله واسرائيل على وقف إطلاق النار، معتبرا أن زمن المجموعات المسلحة “ولّى”، وذلك بعيد وصوله الى بيروت الجمعة في زيارة تأتي على وقع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال استقباله غوتيريش إنه لم يتلقّ ردّا على عرض التفاوض مع إسرائيل الذي اقترحه هذا الأسبوع في إطار مبادرة لوقف حربها المستمرة مع حزب الله.

وكان عون اتهم الحزب بالعمل لـ”سقوط دولة لبنان.. من أجل حسابات النظام الإيراني”، مقترحا مبادرة من أربع نقاط، تضمنت “إرساء هدنة كاملة” مع إسرائيل، و”تقديم الدعم اللوجستي الضروري” للجيش من أجل “نزع سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته”، على ان “يبدأ لبنان واسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية دولية”.

