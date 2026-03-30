ترامب يتوعد إيران مجددا إذا لم تفتح مضيق هرمز

واشنطن 30 مارس آذار (رويترز) – وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين تحذيرا جديدا إلى إيران بضرورة فتح مضيق هرمز، وإلا فإنها ستواجه هجمات أمريكية على آبار النفط ومحطات الكهرباء.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “لقد تحقق تقدم كبير، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب كان، وهو ما سيحدث على الأرجح، وإذا لم ‘يفتح‘ مضيق هرمز فورا، فسننهي ‘إقامتنا‘ الجميلة في إيران عبر تفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج، ومحوها تماما”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)