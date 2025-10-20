ترامب يتوعد بـ”القضاء” على حماس إن انتهكت اتفاق غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إنّه سيمنح حركة حماس “فرصة صغيرة” لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متوعّدا في الوقت نفسه بـ”القضاء” على الحركة إذا لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينها وبين إسرائيل برعايته.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي “لقد توصّلنا إلى اتفاق مع حماس يضمن أن يكون سلوكهم جيّدا جدا، وإن لم يفعلوا، سنقضي عليهم. إذا اضطررنا لذلك، فسيتم القضاء عليهم”.

وأضاف “سيتم القضاء عليهم وهم يدركون ذلك”.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت التقى اثنان من كبار مبعوثيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد أن هددت أعمال العنف التي وقعت الأحد بزعزعة وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الرئيس الأميركي قبل نحو أسبوعين.

وشدّد ترامب على أنّ القوات الأميركية لن تشارك في القتال ضدّ حماس، قائلا إن عشرات الدول التي وافقت على الانضمام إلى قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة “سيسرّها التدخل”.

ولفت إلى أنّه “بالإضافة إلى ذلك، ستكون إسرائيل مستعدة للتدخّل خلال دقيقتين، إذا طلبتُ منها ذلك”.

وتابع “لكنّنا لم نطلب منها ذلك حتى الآن. سنمنحهم فرصة صغيرة، ونأمل أن يكون هناك عنفٌ أقل. لكن في الوقت الحالي، كما تعلمون، هم أشخاص عنيفون”.

وأشار ترامب إلى أنّ حماس أصبحت الآن أضعف بكثير، خصوصا في ظل استبعاد تدخل إيران، الداعم الإقليمي لها، في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام.

كما حذّر الرئيس الأميركي حماس من الاستمرار في تنفيذ إعدامات ميدانية، في وقت تحاول فيه الحركة بكل ما استطاعت استعادة سيطرتها على القطاع المدمّر.

وقال “هم بالفعل لم يعد لديهم أحد يدعمهم. عليهم أن يحسنوا التصرّف، وإن لم يفعلوا سيتمّ القضاء عليهم”.

والإثنين، غادر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس واشنطن متوجّها إلى إسرائيل في رحلة ترافقه فيها زوجته أوشا.

ولم يدل فانس بأيّ تصريح للصحافيين لدى مغادرته واشنطن، لكنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنّ نتانياهو سيلتقي نائب الرئيس الأميركي.

