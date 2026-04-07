ترامب يتوعد بفناء حضارة كاملة الليلة ولا مؤشر على رضوخ إيران

دبي/واشنطن 7 أبريل نيسان (رويترز) – هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن “حضارة كاملة ستفنى الليلة” في ظل عدم إبداء إيران أي مؤشر على الرضوخ للإنذار النهائي الذي وجهه لها الرئيس الأمريكي لفتح مضيق هرمز بحلول نهاية اليوم الثلاثاء.

ومنح ترامب الجمهورية الإسلامية مهلة حتى الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الثالثة والنصف من صباح الغد بتوقيت طهران أو منتصف الليلة بتوقيت جرينتش) لإنهاء حصارها لنفط الخليج، وإلا سيدمر جميع الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران. وتقول إيران إنها سترد بالمثل على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج الذين ستصبح مدنهم غير صالحة للسكنى من دون كهرباء أو ماء.

ومع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها ترامب قبل فتح “أبواب الجحيم على مصراعيها”، أشار الإعلام الإيراني إلى تعرض البلاد لضربات مكثفة على مدار اليوم، إذ استُهدفت جسور سكك حديدية وطرق برية ومطار ومصنع بتروكيماويات. وشنت القوات الأمريكية هجوما على أهداف في جزيرة خرج، التي تضم محطة تصدير النفط الرئيسية في إيران، والتي لمح ترامب علنا إلى الاستيلاء عليها.

وردت إيران بإعلان أنها لن تتردد بعد الآن في ضرب البنية التحتية لدول جوار في الخليج، وقالت إنها شنت غارات جديدة على سفينة في المنطقة ومنشآت صناعية سعودية ضخمة.

* ترامب يصعد تهديداته لمستوى جديد

قال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، موجها حديثه إلى أمة تفتخر بكونها من أقدم مراكز الحضارة والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، “ستفنى حضارة كاملة الليلة ولن تعود أبدا. أنا لا أريد ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح”.

وأضاف “لكن الآن وقد تحقق تغيير كامل وشامل للنظام (في إيران)، حيث حلت عقول مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفا، فربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنرى ذلك الليلة، إنها واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد”.

وقال برايان فينوكين، المستشار القانوني السابق بوزارة الخارجية الأمريكية والذي يعمل حاليا في مجموعة الأزمات الدولية، إن تصريحات ترامب “يمكن تفسيرها منطقيا على أنها تهديد بارتكاب إبادة جماعية” بموجب القانونين الأمريكي والدولي.

وقبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة، قال مصدر إيراني كبير إن طهران ما زالت متمسكة برفضها معاودة فتح المضيق دون تنازلات أمريكية لم تقدم حتى الآن.

وأضاف المصدر أن باكستان، الوسيط الرئيسي، لا تزال تنقل الرسائل لكن واشنطن لم تغير لهجتها. وأوضح أنه إذا نفذت الولايات المتحدة تهديد ترامب بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية، فإن طهران ستغرق دول الخليج، ومنها السعودية، في ظلام دامس، وهو تهديد نقلته قطر لواشنطن.

وقال مصدر إيراني آخر لرويترز في وقت سابق إن إيران رفضت اقتراحا نقله وسطاء لوقف إطلاق النار على نحو مؤقت.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن تبدأ محادثات عن سلام دائم إلا بعد أن تنهي الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما وتقدمان ضمانات بعدم استئنافها وتعويضات عن الأضرار، مضيفا أن أي حل مستقبلي يجب أن يمنح إيران السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن التي تمر عبره.

ورغم تصاعد الضربات والتصريحات الحادة المتبادلة من كلا الجانبين، ظلت الأسواق العالمية في حالة جمود إلى حد بعيد، نتيجة التردد في الرهان على ما إذا كان ترامب سينفذ تهديداته أو سيلغيها مثلما فعل في الماضي.

وشنت إسرائيل هجمات جديدة على البنية التحتية الإيرانية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب، واستهدفت خطوط سكك حديدية وجسورا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرس الثوري يستخدمها لنقل عناصره وأسلحته ومواد أساسية. ولم يقدم نتنياهو أي أدلة على ذلك.

وحذرت إسرائيل الإيرانيين في منشور باللغة الفارسية على وسائل التواصل الاجتماعي من الاقتراب من القطارات، قائلة إن أي شخص يقترب من السكك الحديدية سيكون في خطر.

وانقطعت الكهرباء في أجزاء من كرج غربي طهران جراء ضربة على خطوط النقل ومحطة فرعية.

وتم تدمير كنيس يهودي في طهران خلال الليل في ما وصفته إيران بأنها غارات جوية إسرائيلية. وأظهرت لقطات في وسائل الإعلام الإيرانية نصوصا باللغة العبرية متناثرة بين الأنقاض.

وقال همايون سامح النائب الذي يمثل اليهود في إيران، التي تضم واحدة من كبريات الجاليات اليهودية في دولة بالشرق الأوسط خارج إسرائيل “تم تدمير مبنى الكنيس بالكامل وصارت مخطوطات التوراة تحت الأنقاض”. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق بهذا الشأن حتى الآن.

* باكستان تواصل مساعيها

ردت إيران على هجوم الليلة الماضية استهدف موقعا رئيسيا للبتروكيماويات بقصف موقع رئيسي لقطاع النفط في الجبيل بالسعودية، حيث تدير شركات نفط غربية مشروعات بمليارات الدولارات. وأظهر مقطع مصور تحققت رويترز من صحته تصاعد الدخان واللهب من الموقع.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أن رد طهران “سيحرم أمريكا وحلفاءها في المنطقة من النفط والغاز لسنوات”.

وأضاف البيان “حتى اليوم، أبدينا قدرا كبيرا من ضبط النفس مراعاة لحسن الجوار، وراعينا بعض الاعتبارات في اختيار الأهداف للرد… لكن كل هذه الاعتبارات زالت منذ ذلك الحين”.

ويأمل الإيرانيون في تجنب التصعيد الذي يهدد به ترامب.

وقالت شيماء (37 عاما) من مدينة أصفهان الواقعة في وسط البلاد لرويترز عبر الهاتف “آمل أن يكون هذا مجرد خدعة أخرى من ترامب”.

وتراجع ترامب فجأة عن تهديدات مماثلة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى ما وصفها بمفاوضات مثمرة مع شخصيات في إيران لم يكشف عن هويتها قط. ونفت طهران إجراء أي محادثات مهمة من هذا القبيل.

وقال سفير إيران لدى باكستان اليوم إن “المساعي الإيجابية والمثمرة” التي تبذلها إسلام اباد للتوسط لإنهاء الحرب “تقترب من مرحلة بالغة الأهمية والدقة”.

وقال مصدر مطلع على الخطة إن اقتراحا قدمته باكستان دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار ورفع الحصار الإيراني الفعلي على المضيق، مع إرجاء التوصل إلى تسوية سلام أوسع نطاقا إلى جولات لاحقة من المحادثات.

لكن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء قالت أمس الاثنين إن الرد الإيراني تضمن 10 بنود، شملت إنهاء الحرب نهاية دائمة ورفع العقوبات والتعهد بإعادة إعمار المواقع الإيرانية التي تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية.

وتضمن الرد أيضا آلية جديدة لتنظيم المرور عبر المضيق الذي كان يعبر من خلالها في السابق 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. ومنذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط، أغلقت إيران المضيق فعليا أمام معظم السفن.

(إعداد دعاء محمد وأميرة زهران ومحمد علي فرج وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي ومحمد علي فرج)