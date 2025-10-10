ترامب يتوعد بكين برد “هائل” بعد فرضها تشديدا على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة

afp_tickers

2دقائق

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الصين “أصبحت عدائية للغاية”، مهددا اياها بفرض زيادة “هائلة” في الرسوم الجمركية، بعد ان قررت بكين فرض ضوابط إضافية على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة.

وعلق ترامب على منصته “تروث سوشال” قائلا “لقد كانت مفاجأة حقيقية”.

وأضاف “كان من المقرر أن ألتقي (الرئيس الصيني شي جينبينغ) بعد أسبوعين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية، ولكن يبدو أنه لم يعد هناك أي مبرر” لذلك.

انخفضت بورصة نيويورك للأوراق المالية بشكل حاد في ظل هذا الارتفاع المفاجئ في التوترات بين القوتين الاقتصاديتين في العالم، واللتين انخرطتا في مفاوضات تجارية شائكة.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه “سيضطر الى شن هجوم مالي مضاد” على القيود الصينية.

وشكّلت المعادن الأرضية النادرة نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التجارية الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة، مع اتهام واشنطن بكين بالتباطؤ في إصدار تراخيص التصدير.

وتُعدّ الصين أكبر مُنتج عالمي للمعادن الحيوية المُستخدمة في صناعة المغناطيسات الضرورية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع.

واشار ترامب الى ان أحد الخيارات المطروحة هو فرض زيادة “هائلة” في الرسوم الجمركية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة.

واضاف “يجري النظر بجدية في العديد من التدابير الانتقامية الأخرى”، موضحا أنه “من غير الممكن أن يُسمح للصين باحتجاز العالم، ولكن يبدو أن هذه كانت خطتهم منذ مدة”.

ايو/ريم/ب ق