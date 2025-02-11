ترامب يتوعد حماس بـ”الجحيم” إذا لم تفرج عن “جميع الرهائن” بحلول السبت

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توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، عشية استقباله العاهل الأردني، حركة حماس بـ”الجحيم” إذا لم تفرج بحلول السبت المقبل عن “جميع الرهائن” الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في غزة، وذلك ردا على إعلان الحركة أنها قد تؤخّر إطلاق سراح دفعة جديدة من هؤلاء الرهائن إذا لم تلتزم الدولة العبرية ببنود الهدنة الهشة السارية بين الطرفين.

وفي لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض اقترح ترامب أن “تلغي” إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 كانون الثاني/يناير إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن بحلول ظهر السبت المقبل.

وقال إنّه سيترك “هذا الأمر لإسرائيل لكي تقرّر” بشأن ما ينبغي أن يحدّث للهدنة الهشّة السارية بينها وبين حماس.

– “أبواب الجحيم” –

وأضاف “لكن في ما يخصّني، فإذا لم تتمّ إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 من ظهر السبت ـ أعتقد أنّه موعد معقول ـ فأنا أدعو لأن تُلغى (الهدنة) ولأن تُفتح أبواب الجحيم”.

وشدّد الرئيس الأميركي على وجوب أن تطلق حماس سراح “جميع” الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في القطاع دفعة واحدة و”ليس على دفعات، ليس اثنان وواحد وثلاثة وأربعة واثنان”.

وأضاف “نريد عودتهم جميعا. أنا أتحدّث عمّا يعنيني ويمكن لإسرائيل أن تتجاهل هذا الأمر، لكن بالنسبة لي فإنّه يوم السبت الساعة 12 ظهرا، إذا لم يكونوا هنا، فإن أبواب الجحيم ستُفتح”.

ولفت ترامب إلى أنّه قد يتباحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن هذه المهلة النهائية التي ذكرها لتوّه.

ولم يوضح الرئيس الجمهوري ما الذي يقصده تحديدا بكلمة “الجحيم”، مكتفيا بالقول إنّ “حماس ستكتشف ما أعنيه”.

وعندما سئل عمّا إذا كان يستبعد تدخّلا مباشرا للقوات الأميركية ضدّ الحركة الفلسيطينة، أجاب ترامب “سنرى ما سيحدث”.

وأتى هذا الوعيد من جانب الرئيس الأميركي بعد أن هدّدت حماس بتأجيل أيّ عمليات مبادلة رهائن إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين “حتى إشعار آخر”، وذلك ردّا على “عدم التزام” الدولة العبرية ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وردّت إسرائيل على تهديد حماس بالقول إنّها أوعزت لجيشها بـ”الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة”.

لكنّ الحركة الفلسطينية أعلنت لاحقا أنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل “للالتزام” ببنود وقف إطلاق النار، وذلك في إطار رغبتها “لإبقاء الباب مفتوحا” للإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن الإسرائيليين في الموعد المقرر السبت.

وأوقفت الهدنة إلى حدّ كبير قتالا استمر أكثر من 15 شهرا في قطاع غزة وتمّ على إثرها، على خمس دفعات، إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل مئات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وتتّهم الحركة إسرائيل بالفشل في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الهدنة لجهة الفترة الزمنية وخرق وقف إطلاق النار بعد مقتل ثلاثة أشخاص في غزة الأحد.

وأتى موقف حماس بينما كان مقررا أن يجتمع المفاوضون في الأيام المقبلة في قطر لبحث تطبيق المرحلة الأولى للهدنة الممتدة على 42 يوما والمراحل المقبلة التي ما زال يتعيّن إتمام الاتفاق عليها.

وكان مقررا أن تبدأ المحادثات بشأن المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر للهدنة، لكنّ إسرائيل رفضت إرسال مفاوضيها إلى الدوحة لهذا الغرض.

وردا على تهديد حماس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ “إعلان حماس بشأن وقف الإفراج عن رهائن إسرائيليين يشكل انتهاكا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”، لافتا إلى أن الجيش تلقّى أمرا “بالاستعداد لجميع السيناريوهات”.

ولاحقا أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أعلن فيه أنه قرّر “رفع حالة الجاهزية” حول غزة و”دفع تعزيزات كبيرة للقوات في المهام الدفاعية في المنطقة”.

– قطع المعونة الأميركية –

وتصاعد التوتر منذ أن طرح ترامب مقترحا صادما عبّر فيه عن رغبته بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة بعد نقل سكّان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين إلى أماكن أخرى.

وخلال لقائه مع الصحافيين في البيت الأبيض الإثنين، عاد ترامب إلى التأكيد على جدية مقترحه، ملمّحا إلى إمكان أن تقطع إدارته المعونات عن مصر والأردن إذا لم يقبلا باستقبال فلسطينيي غزة الذين يعتزم ترحيلهم من القطاع، وهو أمر يرفضه حتى الآن هذان البلدان.

واقترح ترامب خطة غير مسبوقة لغزة تقوم على تهجير جميع سكّان القطاع لكي تسيطر عليه الولايات المتحدة من أجل تطويره عقاريا.

وبموجب خطة ترامب يتعيّن على مصر والأردن خصوصا استقبال هؤلاء الغزيين، لكنّ كلا البلدين رفض ذلك.

وجدّدت مصر الإثنين، عقب لقاء بين وزير خارجيتها بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، تمسّكها “بموقفها الرافض للمساس” بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها “حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال”.

ومن المقرّر أن يستقبل ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء العاهل الأردني عبد الله الثاني الذي سبق له وأن أكّد مرارا رفض المملكة تهجير الفلسطينيين وتمسّكها بحلّ الدولتين.

وفي البيت الأبيض، سئل الرئيس الأميركي عمّا إذا كان سيقطع المساعدات عن الأردن ومصر إذا رفضا استقبال الفلسطينيين فأجاب “إذا لم يوافقوا، فمن الممكن أن أقطعها”.

وأضاف للصحافيين “لقد تحدّثنا إلى الكثير من الفلسطينيين. هم يرغبون بمغادرة غزة إذا تمكّنوا من إيجاد مكان آخر للعيش فيه”.

وأكّد أنّ فلسطينيي غزة “تعرّضوا للاضطهاد والبصق عليهم وعوملوا كالقمامة. هم يريدون مغادرة غزة، لكن حتى الآن لم يتأمّن لهم أيّ بديل آخر”.

وتأتي تصريحات ترامب هذه عشية لقائه في البيت الأبيض العاهل الأردني الذي أكّد رفض بلاده “أيّة محاولات لضمّ الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”، وتمسّكها بـ”ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم”.

– “لن يعودوا” –

وكان الرئيس الجمهوري أكّد لشبكة “فوكس نيوز” في وقت سابق الإثنين أنّه لن يحقّ للفلسطينيين بموجب مقترحه أن يعودوا إلى القطاع.

وقال “أتحدّث عن بناء مكان دائم لهم”، مشيرا إلى أنّ العيش في القطاع المدمّر لن يكون ممكنا قبل سنوات عديدة.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان سيحقّ للفلسطينيين أن يعودوا إلى القطاع، ردّ ترامب “كلا، لن يعودوا إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير”.

لكن بالنسبة للفلسطينيين، فإنّ أيّ محاولة لإخراجهم من غزة تعيد إلى الذاكرة “النكبة” الفلسطينية التي تلت إعلان تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أشاد الأحد بمقترح ترامب “الثوري”.

وهذا المقترح الذي اعتبرت الأمم المتحدة وخبراء أنه سيشكل انتهاكا للقانون الدولي أثار انتقادات واسعة.

وعلى الرغم من مواقف ترامب واصل النازحون الغزيون العودة إلى ديارهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

وعند المفترق، يدقّق عناصر أمن أميركيون ومصريون بلباس عسكري حاملين أسلحة فردية، في المركبات التي تنقل نازحين فلسطينيين في الاتجاهين.

وتحدّث أحمد الراعي (50 عاما) لوكالة فرانس برس عن عناصر أمن أميركيين ومصريين “محترمين” يقومون بعمليات تفتيش المركبات عند المفترق، لكنّ “عملية التفتيش بطيئة جدا ومملة ومتعبة”.

– “سوء معاملة” –

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأدّى إلى مقتل 1210 أشخاص، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز عناصر حماس في هجومهم 251 رهينة ما زال 73 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

في المقابل، تفيد وزارة الصحة في غزة بأنّ الحرب أودت ب 48208 أشخاص في القطاع.

وبموجب وقف إطلاق النار الحالي، استكملت إسرائيل وحماس السبت خامس عملية مبادلة أطلق بموجبها سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين مقابل 183 معتقلا فلسطينيا.

في هذا السياق، اعتبر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان الإثنين أنّ “صور الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين الهزلى الذين تم الإفراج عنهم.. مؤلمة للغاية”.

وأضاف “تظهر الصور التي رأيناها للرهائن الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم في نهاية الأسبوع مؤشرات تدل على سوء معاملة وسوء تغذية حادّ، ما يعكس ظروفا قاسية للغاية تعرضوا لها في غزة”.

وشدّد على “وجوب أن تضمن إسرائيل وحماس معاملة إنسانية، بما في ذلك الامتناع عن تعريض كلّ من هم تحت سيطرتهما لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإساءة”.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أنه “تم إبلاغ جميع عائلات المحتجزين” بإعلان حماس الصادر الإثنين “وتم التأكيد للعائلات أن دولة إسرائيل ملتزمة بالاتفاق”.

أما “منتدى عائلات الرهائن والمفقودين” فأشار إلى أنه “ناشد الدول الوسيطة المساعدة في المحافظة على الاتفاق القائم وتطبيقه بشكل فاعل”.

بور-امي/لين-ود/بم