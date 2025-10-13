The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يثني على “جمال” ميلوني في قمة شرم الشيخ

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على “جمال” رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني في القمة التي عقدت في شرم الشيخ بشأن غزة، وكانت المرأة الوحيدة المشاركة فيها.

وقال الرئيس الأميركي الذي ترأس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي القمة، في خطاب “ليس من حقي قول ذلك، لأنه عادة ما تنتهي حياتك المهنية إذا قلت ذلك، لكنها امرأة جميلة”.

في الصورة الجماعية التي ضمت نحو ثلاثين من القادة الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم، كانت ميلوني المرأة الوحيدة.

وتابع الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما باحثا بنظره عن ميلوني “سأخاطر”، وأضاف “أين هي؟ هل يزعجك إن قلت إنك جميلة؟ لأن ذلك صحيح”.

وقال ترامب “إنها تحظى باحترام كبير في إيطاليا. إنها سياسية ناجحة جدا”.

واكتفت ميلوني التي كانت تقف خلفه مباشرة، بالابتسام.

وسبق أن وُجّهت انتقادات لترامب على خلفية إدلائه بتصريحات ذات طابع جنسي.

في أيلول/سبتمبر ثبّتت محكمة استئناف في نيويورك حكما صادرا بحقه قضى بأن يدفع 83,3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول، على خلفية قضية تشهير على صلة بإدانته بالاعتداء عليها جنسيا.

اوا/ود/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية