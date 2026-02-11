ترامب يجتمع مع نتنياهو بجدول أعمال يتصدره الملف النووي الإيراني

reuters_tickers

8دقائق

واشنطن 11 فبراير شباط (رويترز) – استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط توقعات بأن يضغط رئيس الوزراء من أجل توسيع نطاق المحادثات الأمريكية مع إيران لتشمل فرض قيود على ترسانة طهران الصاروخية وغيرها من التهديدات الأمنية التي تتجاوز برنامجها النووي.

وفي لقائه السابع مع ترامب منذ عودة الرئيس الأمريكي لمنصبه قبل نحو 13 شهرا، سيسعى نتنياهو إلى التأثير على الجولة المقبلة من المحادثات الأمريكية مع إيران عقب المفاوضات النووية التي انعقدت في عُمان الجمعة الماضية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ويهدد ترامب بشن ضربات على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما تتوعد طهران بالرد إذا تعرضت لهجوم، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا. ويعبر ترامب دوما عن دعمه لأمن إسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعدو اللدود لإيران.

وكرر ترامب تحذيره في سلسلة من المقابلات الإعلامية أمس الثلاثاء، وقال إنه بينما يعتقد أن إيران تتطلع للتوصل إلى اتفاق فإنه يعتزم القيام “بأمر صارم للغاية” إذا رفضت.

* ترامب: لا أسلحة نووية ولا صواريخ إيرانية

قال ترامب لفوكس بيزنس إن اتفاقا جيدا مع إيران يعني “لا أسلحة نووية، لا صواريخ”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وقال أيضا لأكسيوس إنه يدرس إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية في إطار التعزيزات الكبيرة للقوات الأمريكية قرب إيران.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق من سعي الولايات المتحدة المحتمل إلى إبرام اتفاق نووي محدود لا يتضمن وضع قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو إنهاء دعم الجمهورية الإسلامية للجماعات المسلحة الموالية لها أو المتحالفة معها على غرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية. وحث مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة على عدم الثقة بوعود إيران.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة “سأعرض على الرئيس رؤيتنا للمبادئ اللازمة للمفاوضات”.

وذكر أحد المصادر أن الزعيمين قد يبحثان كذلك احتمال القيام بعمل عسكري في حالة فشل الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت إيران إنها مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت ربط هذه المسألة بالصواريخ.

وقال علي شمخاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني اليوم الأربعاء “قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية غير قابلة للتفاوض”.

كان وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض أقل صخبا من المعتاد، إذ دخل المبنى بعيدا عن أنظار الصحفيين والكاميرات ثم أكد مسؤول في البيت الأبيض أنه بالداخل ويعقد اجتماعا مع ترامب.

* غزة على جدول الأعمال

ستكون غزة أيضا على جدول الأعمال، إذ يسعى ترامب إلى المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساعد في التوصل إليه. وتعثر إحراز تقدم في خطته المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر، مع استمرار الخلافات بشأن خطوات معقدة تضمنتها، بما في ذلك نزع سلاح حماس مع انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل.

وجرى تقديم موعد زيارة نتنياهو التي كانت مقررة في 18 فبراير شباط، مع استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الجانبان في اجتماع سلطنة عمان الأسبوع الماضي أن المناقشات كانت إيجابية، وتوقعا عقد المزيد من المحادثات قريبا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل اجتماع عُمان إن المفاوضات يجب أن تتناول صواريخ إيران والجماعات المتحالفة معها وأسلوب تعامل حكومة طهران مع المواطنين الإيرانيين. وفي المقابل قالت إيران إن محادثات يوم الجمعة ركزت فقط على القضايا النووية.

وكان ترامب غامضا بشأن توسيع نطاق المفاوضات. ونُقل عنه قوله لموقع أكسيوس أمس الثلاثاء إن من البديهي أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني لكنه يعتقد أيضا أنه من الممكن التطرق إلى مخزونها من الصواريخ.

وتؤكد إيران أن أنشطتها النووية سلمية بينما تتهمها الولايات المتحدة وإسرائيل ببذل جهود سابقة لتطوير أسلحة نووية.

وانضمت الولايات المتحدة في يونيو حزيران الماضي إلى إسرائيل في شن غارات على منشآت نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوما.

وألحقت إسرائيل أيضا أضرارا جسيمة بالدفاعات الجوية الإيرانية وترسانة الصواريخ. وقال مسؤولان إسرائيليان إن هناك دلائل تشير إلى أن إيران تعمل على استعادة تلك القدرات.

وهدد ترامب الشهر الماضي بالتدخل عسكريا خلال حملة قمع دموية للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، لكنه تراجع في نهاية المطاف.

* إسرائيل تخشى استعادة قدرات إيران

وتضاءل نفوذ إيران في المنطقة بعد الهجوم الإسرائيلي في يونيو حزيران والخسائر التي منيت بها جماعات متحالفة معها في غزة ولبنان واليمن والعراق، وبعد الإطاحة بحليفها الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

لكن إسرائيل تخشى من استعادة خصومها قدراتهم بعد الحرب متعددة الجبهات التي اندلعت على أثر هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل.

وبينما كان ترامب ونتنياهو متفقين في الغالب، ولا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، ربما يكشف اجتماع اليوم عن توتر بينهما.

ويتضمن جزء من خطة ترامب لغزة إمكان قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وهو ما يرفضه منذ فترة طويلة نتنياهو والائتلاف اليميني الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل.

وأذن مجلس الوزارء الأمني الإسرائيلي لنتنياهو يوم الأحد باتخاذ خطوات من شأنها تسهيل شراء الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مع منح إسرائيل صلاحيات أوسع فيما يعتبره الفلسطينيون قلب دولتهم في المستقبل. وأثار القرار استنكارا دوليا.

وفي تأكيد لموقفه، قال ترامب لموقع أكسيوس “أنا ضد الضم… لدينا ما يكفي من الأمور التي تشغلنا الآن”.

(شارك في التغطية رامي أيوب من القدس وإدريس علي وفيل ستيوارت وستيف هولاند من واشنطن وجنى شقير من دبي – إعداد مروة غريب ومروة سلام وعبدالحميد مكاوي ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحريرعلي خفاجي)