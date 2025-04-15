ترامب يجمد إعانات بقيمة 2,2 مليار دولار لهارفرد بعد رفضها مطالبه

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أعلنت إدارة دونالد ترامب تجميد معونات لهارفرد بقيمة 2,2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأميركية التي تعد من الأعرق في العالم، الإذعان لمطالب البيت الأبيض.

على غرار جامعات أميركية أخرى شهدت هارفرد احتجاجات طالبية على الحرب في قطاع غزة، وهي في مرمى نيران البيت الأبيض منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.

وقالت وزارة التعليم الأميركية في بيان “فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية أعلن تجميد إعانات بقيمة 2,2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة” فضلا عن “عقود على سنوات عدة بقيمة ستين مليون دولار”.

وأضافت أن “الاضطراب الذي أصاب التعليم في الحرم الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. إنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق … حان الوقت لأن تأخذ الجامعات العريقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم تغييرا هادفا إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي الدعم من دافعي الضرائب”.

وكانت الحكومة الأميركية أعلنت نهاية آذار/مارس أنها تنوي حرمان الجامعة العريقة من إعانات فدرالية بنحو تسعة مليارات دولار في ختام عملية “مراجعة كاملة” متهمة إياها بالسماح بانتشار “معاداة السامية “في حرمها.

في مطلع نيسان/أبريل، نقلت عدة مطالب إلى إدارة الجامعة ولا سيما وقف السياسات الهادفة إلى دعم التنوع وتغيير برامج “تغذي المضايقات المعادية السامية” على ما جاء في رسالة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”.

– “تدقيق” –

وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والأساتذة والموظفين أكد رئيس الجامعة آلن غاربر الاثنين أن هارفرد “لن تتخلى عن استقلالها ولا حقوقها المضمونة في الدستور”.

وأضاف “لا يمكن لأي حكومة مهما كان الحزب الحاكم، أن تملي على الجامعات الخاصة ما الذين ينبغي أن تدرسه ومن يمكنها القبول به وتوظيفه وما هي المواد التي يمكنها إجراء أبحاث بشأنها”.

طالبت إدارة ترامب هارفرد خصوصا ب “تدقيق” آراء طلابها واستاذتها. وردت الجامعة في رسالة وقعها محاموها جاء فيها “هارفرد ليست مستعدة لقبول المطالب التي تتجاوز السلطة المشروعة لهذه الإدارة أو أي إدارة أخرى”.

وقالت أن مطالب الإدارة الأميركية “تتنافى مع المادة الأولى” من الدستور و”تنال من الحريات الجامعية التي تضمنها المحكمة العليا منذ فترة طويلة”.

وتضمن المادة الأولى من الدستور الأميركي الحريات الأساسية ولا سيما حرية التعبير.

وتشكل الإعانات الفدرالية 11 % من عائدات هارفرد من أصل ميزانية سنوية قدرها 6,4 مليارات دولار وفق ييانات نشرتها الجامعة الخاصة ومقرها في كامبريدج قرب بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت عضوة الكونغرس الجمهورية إيليز ستيفانك إن هارفرد “هي قمة العفن الأخلاقي والأكاديمي في التعليم العالي” متهمة الجامعة بالسماح ب “معاداة جامحة للسامية”.

إلا ان هارفرد تلقت إِشادة من شخصيات ليبرالية من أمثال الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونائب فيرمونت بيرني ساندرز.

وأعلنت جامعة “أم آي تي” العريقة الاثنين انها رفعت شكوى قضائية لوقف وزارة الطاقة من إلغاء منح تدعم “عمل نحو ألف عضو من أوساطنا” على ما قالت رئيستها سالي كورنبلوث.

– توقيفات –

وسبق للحكومة ان اقتطعت للأسباب نفسها 400 مليون دولار من إعانات جامعة كولومبيا العريقة أيضا في نيويورك التي خلافا لهارفرد باشرت في الأسابيع الأخيرة إصلاحات جذرية طالبتها بها إدارة ترامب في محاولة لاستعادة هذه الأموال.

وقالت الجامعة خصوصا إنها مستعدة لمراجعة كاملة لإدارة الحركات الاحتجاجية الطالبية واعتماد تعريف رسمي لمعاداة السامية وتعديل أقسام الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا التي أرادت إدارة ترامب وضعها تحت “وصاية أكايمية”.

وأبلغت جامعة كولومبيا أنها ستعتمد جهاز انضباط جديد من خلال توظيف “36 عنصرا خاصا” يتم تدريبهم راهنا سيكونون مخولين “توقيف” أشخاص أو طردهم من الحرم الجامعي الذي أصبح منذ أكثر من عام مركزا للاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين.

وقد أوقف في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة طلاب عدة تظاهروا تأييدا للفلسطينيين، وهم حملة تأشيرات دخول أو إقامة دائمة (غرين كارد).

وكان آخر الموقوفين محسن مهداوي الطالب في جامعة كولومبيا المولود في مخيم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة الذي أوقفه الاثنين عناصر من هيئة الهجرة في مكتب أتى إليه لإجراء مقابلة بغية حصوله على الجنسية الأميركية.

وكان مهداوي شارك في تأسيس مجموعة طلاب فلسطينيين في جامعة كولومبيا مع محمود خليل الناشط البارز في التعبئة الطالبية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة والذي تحاول إدارة ترامب طرده منذ توقيفه في الثامن من آذار/مارس.

بور-فلا/غ ر/ص ك