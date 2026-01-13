ترامب يحث الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات ويقول “المساعدة في الطريق”

دبي/ديترويت (ميشيجان) 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين اليوم الثلاثاء على مواصلة الاحتجاجات وتذكر أسماء من يرتكبون انتهاكات بحقهم، قائلا إن المساعدة في الطريق، وذلك في وقت تكثف فيه المؤسسة الدينية الإيرانية حملتها القمعية لمواجهة أكبر المظاهرات منذ سنوات.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج. سيطروا على مؤسساتكم!!!… المساعدة في الطريق”، دون أن يفصح عن ماهية تلك المساعدة.

وأشار إلى أنه ألغى جميع اجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف “القتل العبثي” للمحتجين، وطلب من الإيرانيين في خطاب لاحق أن “يحفظوا أسماء القتلة ومن يرتكبون انتهاكات بحقهم… لأنهم سيدفعون ثمنا باهظا”.

وردا على سؤال صحفيين عما قصده بعبارة “المساعدة في الطريق”، قال ترامب للصحفيين إن عليهم اكتشاف ذلك بأنفسهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب لم يحضر اجتماعا للأمن القومي بشأن إيران في وقت سابق اليوم وُصف بأنه دوري.

أعلن ترامب مساء أمس فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران. وأشار إلى أن شن مزيد من العمليات العسكرية ضمن الخيارات التي يدرسها لمعاقبة إيران على حملة القمع. وقال في وقت سابق هذا الشهر “نحن على أهبة الاستعداد”.

وعرقلت قيود على الاتصالات، شملت انقطاع خدمة الإنترنت، تدفق المعلومات. وذكرت الأمم المتحدة أن خدمة شبكات الهاتف المحمول عادت إلى العمل، لكن خدمة الإنترنت لا تزال تواجه قيودا.

وأفادت بلومبرج نيوز بأن الملياردير إيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس يعرض الآن خدمات ستارلينك للإنترنت عبر القمر الصناعي مجانا في إيران. وقال ترامب يوم الأحد إنه يعتزم التحدث إلى ماسك بشأن إعادة خدمة الإنترنت هناك.

وتشكل الاضطرابات التي اندلعت على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية أكبر تحد يواجه النظام الإيراني في الداخل منذ ثلاث سنوات على الأقل، وتأتي في ظل تصاعد الضغوط الدولية عقب الغارات الإسرائيلية والأمريكية العام الماضي.

وعقب منشور الرئيس الأمريكي، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على منصة إكس إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هما “القاتلان الرئيسيان” للمواطنين الإيرانيين.

وقال مسؤول إيراني في وقت سابق اليوم إن نحو ألفي شخص قتلوا في احتجاجات إيران، وهو أول إقرار رسمي من السلطات بالعدد الإجمالي للقتلى منذ اندلاع الاضطرابات في أنحاء الجمهورية الإسلامية قبل أسبوعين.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، اليوم أنها تحققت من مقتل 2003 أشخاص في الاحتجاجات الإيرانية، بينهم 1850 متظاهرا. وأضافت أن عدد المحتجزين بلغ 16784، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالرقم الذي أعلنته أمس الاثنين.

* ترامب يفرض رسوما على الواردات

لم تصدر طهران ردا رسميا بعد على إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية، لكن الصين سارعت بانتقاد القرار. وتصدّر إيران، الخاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية قاسية، معظم نفطها إلى الصين. وتركيا والعراق والإمارات والهند أيضا من أهم شركاء إيران التجاريين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تدرس الأفكار التي اقترحتها واشنطن على الرغم من أنها “تتعارض” مع التهديدات الأمريكية. وأضاف لشبكة الجزيرة أمس “اتصالاتي مستمرة مع (المبعوث الأمريكي الخاص ستيف) ويتكوف قبل الاحتجاجات وبعدها.. ولا تزال مستمرة”.

وذكر موقع أكسيوس أن ويتكوف التقى رضا بهلوي، الابن المنفي لآخر شاه لإيران وأحد الأصوات البارزة في المعارضة المنقسمة، خلال مطلع الأسبوع. وحث بهلوي ترامب على التدخل.

واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات.

ونددت روسيا اليوم بما وصفته بأنه “تدخل خارجي هدام” في السياسة الداخلية الإيرانية، قائلة إن أي تكرار للهجمات الأمريكية العام الماضي ستكون له “عواقب وخيمة” على الشرق الأوسط والأمن الدولي.

* لا مؤشرات على الانقسام

على الرغم من الاحتجاجات التي عمت إيران والضغوط الخارجية المستمرة منذ سنوات، فلا توجد حتى الآن أي مؤشرات على وجود انقسام في النخب الأمنية بالجمهورية الإسلامية بالصورة التي تشي بقرب انتهاء حكم النظام الديني المستمر منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

واستدعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا سفراء إيران لديها احتجاجا على حملة القمع.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية على منصة إكس “تزايد عدد القتلى في إيران مروع”.

وفي إشارة إلى حالة عدم اليقين الدولية بشأن ما سيحدث لاحقا في إيران، التي كانت إحدى القوى المهيمنة في أنحاء الشرق الأوسط لعقود، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه يعتقد بأن الحكومة الإيرانية ستسقط.

وأضاف ميرتس “أفترض أننا نشهد الآن الأيام والأسابيع الأخيرة لهذا النظام… عندما لا يستطيع نظام ما الحفاظ على السلطة إلا من خلال العنف، فهذا يعني أنه في نهايته فعليا”.

واستنكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انتقادات ميرتس، متهما برلين بازدواجية المعايير، وقال إنه “قوض أي مصداقية لديه”.

* منظمة حقوقية: قرار بإعدام متهم بالاحتجاجات

بدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر كانون الأول بسبب انخفاض قيمة العملة، وتطورت إلى مظاهرات أوسع نطاقا ومطالبات بإسقاط المؤسسة الدينية.

واتخذت السلطات الإيرانية نهجا مزدوجا إذ قمعت الاحتجاجات وعدًتها في الوقت نفسه مشروعة بسبب المشكلات الاقتصادية.

وذكرت منظمة (هنجاو) الحقوقية الكردية الإيرانية أن عرفان سلطاني (26 عاما)، الذي ألقت السلطات القبض عليه على خلفية احتجاجات في مدينة كرج، سيُعدم غدا الأربعاء.

ونقلت المنظمة عن مصدر مقرب من عائلة سلطاني قوله إن السلطات أبلغت الأسرة بأن حكم الإعدام نهائي.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير على نحو مستقل. ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية أي أحكام إعدام حتى الآن.

(شارك في التغطية بهارجاف أتشاريا من تورونتو وسوزان هيفي ودوينا تشياكو من واشنطن وماكسيم روديونوف من موسكو – إعداد محمود سلامة ومحمد علي فرج ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)